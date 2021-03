Hundratals vallfärdar till Katolska kyrkan under pandemin: ”Vad ska jag göra? Jag är ingen polis”

SVT Nyheter Jönköping var först med att rapportera om att det var hundratals besökare i Katolska kyrkan i söndags. Kyrkoherden Pater Joseph Maria Nilsson vill förtydliga att det inte handlat om hundratals personer som varit på en och samma gudstjänst, utan att det var 288 personer som kommit på sex olika gudstjänster och i flera olika rum under hela söndagen.

Enligt länsstyrelsens får åtta personer vistas i varje stort rum som Katolska kyrkan har. Katolska kyrkan uppger att man har möjlighet att fördela ut besökarna så att de kan vara i hallen, i korridoren och i tre andra stora sakar som har storbildsskärm. Att man har olika in- och utgångar gör också att man minskar trängseln.

När tidningen pratar med honom säger han att man inför palmsöndagen hade förberett 300 kvistar till besökarna och efter gudstjänsten var det 15 kvistar över, därför bedömer Pater Joseph Maria Nilsson att man inte överstigit gränsen som länsstyrelsen satt.

– Allt var i sin ordning. Jag vet att det var många bilar på parkeringen, men grannarna använder också dessa parkeringsplatser så alla var inte gudstjänstbesökare, säger Pater Joseph Maria Nilsson.

Han berättar att intresset för att komma till kyrkan dock varit stort.

– Jag kan förstå att det såg lite kaotiskt ut i söndags då det var mycket folk som skulle gå in och ut. Under tiden alla skulle in så kom dessutom en annan präst med en grupp som inte skulle fira gudstjänst. De håller till på en annan plats. Så jag kan förstå att det såg mycket ut, men jag vet att vi inte var över 300 personer, säger Pater Joseph Maria Nilsson.

– Man måste förstå att kyrkan behövs i dessa tider då många mår psykiskt dåligt i pandemin, säger Pater Joseph Maria Nilsson.

Han berättar att man i församlingen pratat om att man inte kan träffas stora sällskap nu under pandemin på grund av smittorisken. Kyrkvärdarna har fått agera vakter och när det är fullt i kyrkan uppges de ha fått informera besökarna som kommer om detta.

– Vi har förklarat för besökarna att det är viktigt att förhindra smitta. Om vi präster smittas skulle vi inte kunna ha öppet alls. Då är det kört, säger Pater Joseph Maria Nilsson.

Han säger att han sett folk som blir så glada när de ses i kyrkan att de kramas och går nära varandra.

– Jag har sagt att det inte passar sig nu. Vad de gör hemma kan jag ju inte styra över, men jag vill inte att man här tar i hand eller kramas nu under pandemin. Vi har handsprit och vi har flera toaletter med möjlighet att tvätta händerna. Vi har inget kyrkkaffe, allt är på ett minimun just nu, förklarar Pater Joseph Maria Nilsson.

Han berättar att gudstjänsterna egentligen inte är offentligt utlysta, men att folk kommer ändå.

Nu håller kyrkan minst två-tre gudstjänster på lördagar och sex olika gudstjänster på söndagar, plus gudstjänster varje vardag för att få ihop det. Det gör att det i stort sett aldrig är helt tomt i kyrkan.

Hur tänker du kring påsk då? Finns det inte en risk att många kommer då?

– Nej, det går inte. Vi måste rätta oss efter bestämmelserna. Våra kyrkvärdar är tuffa och säger till besökarna att de måste gå om det är fullt. Men visst, om det kommer två-tre personer extra till nattvarden så har jag inte bråkat om det, säger Pater Joseph Maria Nilsson.

Om någon fuskar ändå och slinker igenom... Vad ska jag göra? Jag är ingen polis.

Han berättar att man för för några veckor sedan hade problem med att det dök upp alldeles för många besökare till en gudstjänst. Han närvarade inte själv på gudstjänsten, men ska ha fått det berättat för sig att besökarna då inte lyssnat när de sagt att de måste gå på grund av att de nått maxtaket för antalet besökare. 15 personer ska då ha befunnit sig på samma plats i kyrkan.

– Jag vet att prästen kört ut folk och att folk stod utanför. Då ska någon granne ringt länsstyrelsen. Enligt vittnen såg det inte bra ut. Jag har varit i kontakt med personen på länsstyrelsen som ansvarar för tillsynen och man har då tittat på vad vi har gjort för att minska smittspridningen. De har tittat på våra separata in- och utgångar och våra regleringar av maxantal och de har sagt att det ser bra ut, säger Pater Joseph Maria Nilsson.

Vad tänker du kring att folk kommer till gudstjänsterna trots att ni har dem digitalt?

– Vi har varit klara på den punkten att vi vill att personer som är i riskgrupp tittar på gudstjänsterna digitalt. Om någon fuskar ändå och slinker igenom... Vad ska jag göra? Jag är ingen polis. Man måste ha lite sunt förnuft också, säger Pater Joseph Maria Nilsson.

Biskop Anders Arborelius satt under tisdagen upptagen, men uppgav att han inte vill kommentera händelsen mer utan hänvisar till sina kommentarer som han gett till SVT. Där säger han bland annat att ”det är beklagligt att de bryter mot både statliga och kyrkliga direktiv”.

Biskopen skickade i februari ut ett brev där han uppmanade församlingarna att följa restriktionerna som gäller om sammankomster. Han skriver att det kan skada förtroendet om någon bryter mot detta. Han skriver att det inte finns något som hindrar församlingarna från att fira flera mässor per dag med åtta mässbesökare i varje.