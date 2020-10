HV-stjärnorna uttagna till Tre Kronor – hyllas direkt: "Förväntar mig att han driver laget framåt"

Tre Kronor har inte spelat några matcher sedan i februari, sedan VM i Schweiz och andra landslagsmatcher ställdes in på grund av pandemin.

På måndagen tog förbundskapten Johan Garpenlöv ut sin första trupp på länge, och med bland de uttagna fanns två HV71-spelare: Lias Andersson och Anton Wedin.

Wedin var med och spelade tolv matcher i Tre Kronor under säsongen 18/19, då han senast spelade i Sverige med Timrå IK.

– Han har fortfarande sin far, sitt skickliga offensiva sätt, men jag tycker han har blivit starkare i spelet fysiskt sett, starkare på klubban, starkare i närkamperna. Av det jag sett Anton så här långt så tycker jag att det är en bättre spelare vi har här nu än när han åkte, säger förbundskapten Johan Garpenlöv under presskonferensen.

Lias Andersson har 28 A-landskamper i bagaget, då han bland annat var med och vann VM-guld år 2018.

– Tyckte han blev bättre och bättre under förra året, och i år har han fått möjligheten att träna en bra sommarträning, och nu i HV få den här framträdande rollen och positionen som han har där in till oss. Han har ju varit med förut och vunnit på vår nivå, och jag vet vad han kan, så jag förväntar mig att han kommer in och driver det här laget framåt, säger Garpenlöv om Lias Andersson.

Turneringen pågår mellan den 5 och 8 november.