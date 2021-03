HV-talangen målskytt i första slutspelsmatchen: ”Ganska coolt”

Första kvartsfinalen i SDHL-slutspelet och ett revanschsuget HV71, som under förra säsongen var en inställd match från SM-guldet, ställdes under måndagskvällen på bortaplan mot Modo i Fjällräven Center i Örnsköldsvik.

Segern för Jönköpingslaget satt dock långt inne och det var inte förrän Michelle Löwenhielm satte 4–3 i den elfte övertidsminuten som HV-spelarna kunde åka hemåt med första slutspelssegern för säsongen. Det står nu 1–0 i matcher i bäst av tre.

En av målskyttarna var Elin Svensson som kvitterade till 2–2 tidigt i den tredje perioden.

– Vi hade lite problem i försvarszon, men sen lyckades vi få spelet till anfallszon. Vår kapten (Sidney Morin) fick den i hörnet och spelade fram den till Ken (Kennedy Marchment). Jag skrek framför mål och fick passningen och bara sköt och så blev det mål, säger hon och berättar om känslan av att göra det betydelsefulla målet.

– Det var faktiskt ganska coolt. Det var ju väldigt viktigt också, så det var skönt att göra det för mig själv, men även för laget.

På onsdagen väntar match hemma i Husqvarna Garden och chans att nå semifinal. För att nå dit behöver de, enligt Elin, fortsätta spela som de avslutade förra matchen.

– Vi behöver spela med huvudet högt och fokusera på rätt saker och gå in och göra det vi är bra på. Trycka ner Modo på ett bra sätt. Jag tycker vi lyckades bra med det i tredje perioden så fortsätter vi med det så vinner vi matchen, säger hon.

Under fjolårssäsongen var HV71 en match från att vinna SM-guld. De satt samma dag som matchen skulle spelas och förberedde sig, då beskedet kom. Matchen ställs in, säsongen ställs in och inget guld delas ut. Även om Elin inte spelade då känner hon revanschlustan i laget.

– Jag tycker verkligen, även om jag inte var med förra året, att det märks att det är revanschsuget och det tycker jag verkligen vi kan visa, säger hon och berättar att chansen till revansch kan komma redan i år:

– Jag tror absolut vi kan gå hela vägen i år. Det gäller bara att man spelar som ett lag och utnyttjar det vi är bra på och verkligen stöttar varandra, så kommer vi kunna ta oss långt även i år, säger hon.

Den andra kvartsfinalen spelas i Husqvarna Garden onsdagen den 3 mars klockan 19.00.

Text: Elmer Rikner