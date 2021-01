HV71-forwardens sköna svit håller i sig – sänkte sitt förra lag: "Extra tändning"

Felizia Wikner-Zienkiewicz kommer ursprungligen från Kungsbacka på västkusten och fick sin tidigare hockeyfostran i Hanhals, men som 15-åring flyttade hon till Örnsköldsvik, gick på stadens hockeygym och representerade Modo under tre säsonger.

Sedan hon anslöt till HV71 har hon haft en viss förmåga att utmärka sig mot sin förra klubb.

Den här säsongen har lagen mötts tre gånger: I första mötet sköt Wikner-Zienkiewicz det avgörande målet, i match två satte hon det viktiga 2–2-målet och tog matchen till förlängning – och på lördagen höll hon sig framme igen.

Två gånger, dessutom.

– Det är alltid roligt att spela mot ett lag man hört till tidigare, det är alltid extra och ger lite extra tändning. Även om man inte känner så många i laget längre är det fortfarande roligt att möta dem.

Även i lördagens möte, som slutade 3–1 till HV, satte hon det matchavgörande målet – 2–0-målet som kom redan i första perioden.

– Thea (Johansson) drev upp pucken, sedan gick den in via mig. Det var lite turligt men de räknas också, säger Wikner-Zienkiewicz, som fick pucken på skridskon innan den gick in.

I andra perioden sköt hon sedan 3–0 till HV71, som efter en lite trevande start till slut redde ut uppgiften på ett sätt som räckte till tre poäng.

– Modo kämpar hårt och ibland blir vi lite tillbakapressade. I stora delar av matchen gör vi det bra, men vi kan bättre över 60 minuter, säger Felizia Wikner-Zienkiewicz och fortsätter.

– Offensivt tycker jag vi gör det bra, vi går hårt på mål och gör mycket bra i anfallszonen. Där pressade vi ner dem ibland.

Just att hantera det motsatta, pressen i egen zon, blir en nyckel för att HV 71 ska kunna genomföra söndagens returmöte mot Modo på ett bättre sätt.

– De är bra på att sätta press och vi måste vinna över den pressen och komma ur vår zon bättre, för det är där vi fastnar emellanåt, säger Felizia Wikner-Zienkiewicz.

FAKTA: SDHL

Modo–HV 71 1–3 (0–2, 0–1, 1–0)

Första perioden: 0–1 (12.23) Kennedy Marchment (Michelle Löwenhielm), spel fyra mot fem, 0–2 (16.58) Felizia Wikner-Zienkiewicz (Thea Johansson, Mira Jungåker).

Andra perioden: 0–3 (12.57) Felizia Wikner-Zienkiewicz (Jenny Antonsson, Jenna Raunio).

Tredje perioden: 1–3 (10.37) Olivia Carlsson (Sofia Engström, Erica Rieder), spel fem mot fyra.

Skott totalt: 22–34 (7–9, 7–15, 8–10).

Domare: Thomas Öberg, Örnsköldsvik.