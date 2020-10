HV71 gav svar på tal - imponerande vändning i Luleå

Luleå har besegrat HV71 två gånger den här säsongen. Bland annat blev det seger så sent som i lördags. Under söndagen, när lagen möttes för andra gången under två dagar, såg det länge ut som att det det skulle bli seger igen.

Men en riktig urladdning i den tredje perioden gjorde att HV, högst oväntat, kunde vända underläge 0-3 till seger med 4-3, det avgörande målet inslaget i förlängningen av kanadensiska backen Jessica Healey.