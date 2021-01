HV71 lånar back från Mora: ”Är spelklar till eftermiddagens match mot Malmö Redhawks”

HV71 lånar in Moras back Mattias Nörstebö till dagens match mot Malmö Redhawks och måndagens match mot Leksands IF, skriver klubben på sin hemsida.

– Vi har i dagsläget bara sex backar och behöver få in en extra kille och är tacksamma mot Mora att vi kunde lösa det så smidigt, säger sportchefen Johan Hult till hemsidan.