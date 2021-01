HV71-målvakten smittades för nio månader sedan – är fortfarande sjuk: ”21 timmar vila fungerar bra”

HV71-målvakten Anna Amholt smittades av coronaviruset i april förra året och har varit dålig sedan dess. I slutet av augusti, i en intervju med JP/Jnytt, berättade 20-åringen om sin tuffa vardag.

– Jag är en av dem som har fått långvariga symtom av corona. Tar jag till exempel en långpromenad kan jag bli dålig i två-tre dagar efteråt, sa hon då.

I november blev Anna Amholt till slut inlagd på corona-rehabiliteringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, för att under sex veckor undersökas och rehabilitera sig och hon hoppades då att den långa sjukhusvistelsen skulle hjälpa.

Men i en intervju med Sportbladet, nio månader efter att hon först smittats, berättar HV71-målvakten att hon fortfarande en väldigt besvärlig vardag. Om hon får för lite vila drabbas hon av feber, influensasymtom, muskelsvaghet och huvudvärk.

– Jag mår som bäst när jag sover 14 timmar per natt. Men sedan vilar jag typ hela dagarna. Jag kom fram till att 21 timmar per dygn med vila fungerar väldigt bra. Då kan jag ha tre aktiva. Med aktiva menar jag inte löpning då utan att man är igång, kanske att man sitter uppe och pratar eller tar en kortare promenad. Det räknar jag in i de tre timmarna, säger Anna Amholt till tidningen.

Amholt säger dock att hon har accepterat situationen, och är tacksam att hon klarar sig utan syrgas. Målvakten vet i dag inte om hon någonsin kan spela ishockey igen.

– Jag får mycket stöttning och kärlek. De i min omgivning tycker jag är väldigt stark framför allt. Jag har mina dippar, det är klart jag kraschar ibland också mentalt. Men gräver jag ner mig så blir det inget kul alls. Jag får göra det bästa av situationen och det är det de hjälper mig med egentligen.

Hon berättar även att hon träffade sina lagkamrater i HV71 när de spelade match i Göteborg för ett par veckor sedan.

– Det var roligt att träffa dem. Men det är jobbigt psykiskt att se dem utöva en sport som man själv utövat hela livet och man inte alls är i närheten av, säger hon.