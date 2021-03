HV71:s nya bakslag inför kvalet – backen avstängd: ”Inte okej och han har fått höra det”

Det var vid ställningen 2–2 i den andra perioden i HV:s lördagsmatch mot Luleå som kanadensaren Jordan Murray fick in en tackling mot Victor Berglund. Luleåspelaren blev liggande på isen efter smällen och Murrays tackling bedömdes vara en late hit, en sent utdelad tackling.

Den 28-årige HV-spelaren visades av Husqvarna Gardens is då han åkte på ett matchstraff. Ett straff som blev kostsamt för HV71. Under boxplay-spelet efter Murrays matchstraff åkte också Christian Sandberg ut, två minuter för ”abuse of officials”, och Luleå satte dit matchavgörande 2–3 i spel fem mot tre.

Efter förlustmatchen, som var HV71:s elfte raka nederlag, vädrade HV-coachen Stephan ”Lillis” Lundh sitt missnöje med Jordan Murrays tackling.

– Det är inte okej någonstans. Jag såg den inte hundraprocentigt, men det var en sen tackling och det får man aldrig göra – det blir ofta olyckligt. Den är inte okej och han har fått höra det. Han satte oss lite i skiten i förra matchen också med någon form av dumhet, tycker jag. Jordan ska spela fysiskt och det är en smart spelare, men fysiskt innebär inte att man åker och gör sådana saker, sa ”Lillis” Lundh på presskonferensen.

Jordan Murray anmäldes till svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd på grund av smällen mot Victor Berglund.

På söndagsförmiddagen kom sedan beskedet att Murray blir avstängd i två matcher, det skriver SHL på ligans webbplats. Tre nyckelfaktorer ligger till grund för avstängningen:

• ”Tacklingen är sen och sker på en icke-puckförande spelare som befinner sig i en försvarslös position.”

• ”Skaderisk.”

• ”I förmildrande riktning har beaktats att den tacklade spelaren genom ouppmärksamhet i viss mån bidragit till situationen.”

Den två matcher långa avstängningen innebär att Jordan Murray kommer att missa HV:s sista grundseriematch, hemma mot Linköping på lördag. Sedan kommer han också att missa den första matchen i det kommande kvalspelet som avgörs i bäst av sju matcher, där vinnaren behåller sin SHL-plats och förloraren degraderas till hockeyallsvenskan.