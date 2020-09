HV71 sneglar på Lakersmodellen – för att få in mer publik: ”Ser över alla våra möjligheter”

Restriktioner under coronapandemin gör gällande att inte fler än 50 personer får samlas under ett evenemang samtidigt. Trots det hade Växjö Lakers, enligt kvällsposten, under sin senaste match 150 stycken i publiken.

Hur då? Jo. 50 stycken på läktaren och ytterligare 100 stycken i de privatägda logerna.

Enligt Kvällsposten tittar nu fler klubbar i SHL över möjligheten att pröva något liknande. En av de klubbarna kan vara HV71 som i vart fall medger att man tittar sina möjligheter.

– Vi har hittills valt att följa de restriktioner som råder och det är ingenting vi kommer frångå, men det är klart att vi kommer att se över våra möjligheter att få in fler, säger Johanna Severed.

Kan en lösning likt den i Växjö vara aktuell?

– Vi har inte suttit ner och tittat på något konkret nu, men det är klart att vi se över våra alternativ, säger Johanna Severed.

Om man får låta människor nyttja logerna under matcherna är enligt Kvällsposten en tolkningsfråga som behandlas lokalt av polismyndigheten. Växjö Lakers hade innan sin match fått grönt ljus att använda sig av den möjligheten med logerna. Dock fanns en hake. De personerna som satt i logerna fick inte avvika från dessa under pågående match, för i sådana fall skulle de räknas som att de deltog i evenemanget.