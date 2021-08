I dag nyöppnar Folkets bio efter pandemin: ”Vi har längtat efter det här”

Coronapandemin har inte lämnat någon oberörd. Virusets framfart släckte även biosalongerna i landet, och Folkets bio i Jönköping var inget undantag: i november 2020 stängde de dörrarna inför en oviss framtid.

Nu är det dags att öppna igen, och ordförande Hanna Larsson är entusiastisk.

– Det känns jätteroligt, vi har längtat efter det här, säger Hanna Larsson.

Folkets bio drivs med ideella krafter i Kulturhusets lokaler, där även biografens premiäröppning efter coronan inträffar på onsdag kväll. Enligt Hanna Larsson har personalen stor respekt för viruset – de har bland annat begränsat antalet sittplatser och sällskap. Varannan stolsrad är avstängd och biljettsystemet tar automatiskt bort platser vid sidan av de bokade platserna.

– På onsdag har vi en liten öppningspremiär, vi har ordnat med lite tilltugg på ett coronasäkert sätt. Vi har valt att smyga och ha lite extra för de 25 gästerna som kommer till premiären – vi vill ändå att det ska kännas festligt.

Hanna berättar att planen till en början är att ha öppet tre onsdagar i rad, för att den 29 augusti återgå till biografens ordinarie repertoar med visningar både på söndagar och onsdagar.

– Då hoppas vi kunna ha öppet som vanligt – och med vanligt menar jag med samma antal filmer och visningar som tidigare, men med begränsat antal sittplatser, säger Hanna och poängterar att det kommer att hållas en meters avstånd mellan sällskapen och det tillåts max åtta personer per sällskap.

Folkets bio har valt ut de tre första filmerna som visas – enligt Hanna var det svårt att välja mellan alla filmer som släpptes under tiden biografen höll stängt. Först ut är "The man who sold his skin" samt "Nomad land". På den tredje onsdagen visas en film i samarbete med Jönköping Qom Ut, "Tove".

Hanna Larsson berättar att Qom ut har haft filmvisning som programpunkt under Prideveckan i några år nu.

– De har gärna det som en del i sin vecka att ha en salong att visa film på. Den visningen brukar vara vår första av säsongen, men nu smygstartar vi lite tidigare, säger Hanna.

Biljetterna till de tre första visningarna börjar sälja slut. Hanna ser fram emot att rulla igång verksamheten och hitta tillbaka till det normala.

– Om man ens kan säga så – vad är det nya normala? Vi kanske måste tänka på andra sätt och ta det därifrån.

Enligt Hanna Larsson är möjligheterna med Folkets bio oändliga i framtiden – hon nämner som exempel bioklubb och film med samtal, eller andra sätt att involvera publiken mer. Men just nu är det viktigast att vara Jönköpings spektakulära biograf nummer ett, utan motstycke.

– Huvudfokus är att visa kvalitetsfilmer för Jönköpingsbor. Det känns kul!