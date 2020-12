Ida Carlsson, 17, satsar mot musikdrömmen – är finalist i nationell talangtävling: ”Verkligen på scenen jag vill vara”

Ida Carlsson tar en paus under Per Brahegymnasiets julkonsert, som i år sändes digitalt på grund av coronapandemin, för att göra intervjun med JP och Jnytt. Hon går nu andra året på estetprogrammet med musikinriktning, och i högstadiet gick hon Alfred Dalin Musik.

– Jag har hållit på med musik sedan jag var liten. Sedan någon gång i sjuan eller åttan har jag vetat att jag vill jobba med musik och hålla på med det resten av livet, det var då jag bestämde mig, säger Ida Carlsson.

Musiken har hon upptäckt på egen hand, hon kommer inte från en musicerande familj.

– Dock har jag en lillasyster som är sex år som säger att hon vill bli som jag. En framtida duo kanske, säger Ida med ett skratt.

Förutom att sjunga kompar Ida även sig själv på piano, dessutom älskar hon att dansa. 2017 sökte hon till musikalen ”Hairspray” som skulle spelas i Eksjö – och fick en av huvudrollerna.

– Det var jättekul. Sedan hade de någon produktion året efter det också som jag var med i.

Men musikalstjärna är inte det hon satsar mot i framtiden.

– Jag vill gå mer åt artisthållet.

Brittiska sångerskan Dua Lipa är en stor inspiration för 17-åringen.

– Jag tycker mycket om hennes musik och det är lite den typen av musik som jag vill hålla på med. Jag gillar när det blir en show eftersom jag gillar att dansa också.

Nu är Ida Carlsson en av nio finalister i talangtävlingen Stage Academy Artist. I finalen sjunger hon också just en Dua Lipa-låt; ”Scared to be lonely”.

Hur kom det sig att du hamnade i den här tävlingen?

– Nu i coronatider har mycket med musiken gått över online. Jag hittade då Stage Academy Artist på Instagram och när jag kollade i deras flöde såg jag att artister som Hanna Ferm och Tusse som vann ”Idol” varit med och jag tyckte det lät jätteintressant. Så jag skickade in en audition, säger Ida.

En jurygrupp från artistakademin har sedan fört henne först till semifinal och därefter final. I veckan publicerades videoinlägg med de nio finalisterna på talangtävlingens Instagramkonto och en jury bestående av aktörer inom musikbranschen kommer att utse vinnaren som avslöjas på söndag. I finaljuryn sitter bland andra Peo Thyrén från gruppen Noice och Melanie Wehbe som är en av låtskrivarna till The Mamas ”Move” som vann Melodifestivalen 2020.

– Det är jättekul, det är en stor chans att få visa upp sig, säger Ida.

Coronapandemin gör att finalen för första gången sedan starten 2013 får sändas digitalt, och utan att talangerna framträder direkt i finalen. Att inte få stå på scen som vanligt under året som gått har fått Ida Carlsson att förstå än mer hur viktig den miljön är för henne.

– Jag saknar scenen otroligt mycket. Jag har insett hur mycket den betyder för mig, det är verkligen där jag vill vara, säger hon.

För att nå ut med sin musik, både covers och låtar hon skriver själv, satsar hon nu i stället på att lägga ut material på sitt Instagramkonto. Och Ida får beröm av Stage Academys vd Annamia Fast just för jobbet hon lagt ner på sociala medier.

– Det är ingen röstning i tävlingen men däremot har deltagarna fått skapa engagemang – och det har Ida gjort på ett fantastiskt sätt. Man måste kunna engagera sin publik i dag, det räcker inte att bara kunna sjunga, säger Annamia Fast.

Talangtävlingar har historiskt sett visat sig vara en bra väg in på stjärnhimlen. Artister som Zara Larsson, Wiktoria, Hanna Ferm och senaste Idolvinnaren Nadja Holm har alla deltagit i olika former av talangtävlingar innan de slog igenom stort.

– Det är ju den stora drömmen, klart man vill lyckas. Men min dröm just nu är bara att kunna livnära mig på musiken och hålla på med det, men det skulle vara kul om man blir stor, säger Ida.

Och Stage Academy-vd:n Annamia Fast tror Ida Carlsson skulle kunna få en lysande framtid om hon tar hem segern i helgen.

– För en tjej som Ida tror jag att det skulle vara en jättestor språngbräda. Hon har varit aktiv länge och skapar eget material, hon är väldigt driftig, säger hon.

Fotnot: Vinnaren av talangtävlingen koras i en livesändning på Instagramkontot @stageacademysweden klockan 20.00 söndag 20 december.

FAKTA: Ida Carlsson

Ålder: 17 år.

Bor: Kaxholmen.

Gör: Går årskurs två på estetprogrammet med musikinriktning på Per Brahegymnasiet. Aktuell som finalist i talangtävlingen Stage Academy Artist.

Familj: Mamma, pappa, 15-årig lillebror och 6-årig lillasyster.

Lyssnar på: ”Mina favoritgenrer är pop, soul och lite ballader. En av mina stora inspirationer är Dua Lipa och jag älskar verkligen Zara Larsson, men även Benjamin Ingrosso och Linnea Henriksson. När jag skriver egna låtar inspireras jag mycket av Benjamin, han är väldigt kreativ”.

Titta på: ”Jag älskar ”Modern Family”, det är så lättsamt och jag älskar att det är 20-minutersavnitt. Det är min favoritserie”.

Favoritmat: Taco.

Instagramkonto: idacarlssonmusic