Idrottsklubben utsatt för vandalisering: ”Det är så jäkla tråkigt och onödigt”

Lekeryd-Svarttorps SK:s sportstuga i Lekeryd utsattes för vandalisering under den gångna helgen. Någon, eller några, hade tagit sig in i stugan via källardörren och slagit sönder flera lysrör samt förstört delar av inredningen i föreningens omklädningsrum.

En större mängd glassplitter hittades även på marken utanför stugan.

– Det är främst lysrören i taket i omklädningsrummen som har slagits sönder, men även lösa paket med lysrör har slagits sönder utanför stugan. Det ligger glassplitter överallt, säger Johnny Segerhammar, styrelseledamot och ansvarig för klubbens idrottsmaterial.

– Ingenting av värde har stulits, utan det har bara varit skadegörelse. Det är så jäkla tråkigt och onödigt. Helt meningslöst.

Händelsen har nu polisanmälts. Johnny Segerhammar berättar hur förövarna kunde ta sig in i lokalen:

– Vi har ett nyckelskåp utanför stugan med taggar till omklädningsrummen, och det är taggarna som någon har använt för att ta sig in. Så det är antingen någon som kan koden till nyckelskåpet eller har kommit över den på något annat sätt som har gjort det här, säger han.

– Vi kommer ta bort nyckelskåpet nu. Det kan inte vara kvar efter det här.

Klubbens medlemmar har påbörjat städningsarbetet för att återställa ordningen i stugan.

– Vi sopade undan det värsta i helgen, men vi får ta tag i det under veckan och göra en rejäl städning. Glassplittret är tunt och det ligger massvis på marken utanför stugan, jag vet inte hur vi ska få bort det. Vi kommer nästan behöva plocka bort varje bit för hand, säger Johnny Segerhammar.

Vad kommer det här att kosta föreningen?

– Inga större summor, ett par tusen kanske. Det är mest en otroligt tråkig och onödig händelse.