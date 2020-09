Inbrottsvåg under lunchtid i kommunen – kan ha ett samband: ”Vore konstigt annars”

Under lunchtid under lördagen fick polisen in inte mindre än fem olika larm om inbrott. Polisen misstänker att i alla fall två av dem har ett samband med varandra och vädjar nu till allmänheten att höra av sig om man sett något.

– Vid ett av inbrotten ska dörren brutits upp med ett verktyg och det låter ju rätt mycket, så vi hoppas någon granne har hört eller sett något, säger Åsa Willsund, som är presstalesperson hos polisen i Region Öst.