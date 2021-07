Inför Huskvarna Folkets Park: Daniel Adams-Ray har fått tillbaka live-lusten

I stället för att våndas över nedstängda spelställen under pandemin har Daniel Adams-Ray filat på sitt senaste album "Döda hjärtan kan slå igen", som släpptes under sommaren. I juni medverkade han även under inspelningen av "Så mycket bättre" på Gotland, som börjar visas på TV4 i höst.

Och efter att ha uppträtt för sina artistkollegor på Grå Gåsen i Gotland har han fått en insikt.

– Jag har saknat att uppträda live och träffa människor. Det gick upp för mig hur viktigt det var, berättar han.

På frågan om vad som är hans drömspelning, blickar han tillbaka till ett gig i Visby för några år sedan.

– Det var inte någon “after beach”-grej, utan ett slags tillställning under Almedalsveckan. Det var tak men öppna väggar, och en sådan gotländsk solnedgång som bara existerar där. Det var ett väldigt starkt minne att spela utomhus men inför massa människor. Så jag tror att drömspelningen skulle vara någonstans på Gotland, utomhus, säger han.

Helst ska det inte vara alltför många människor, gärna runt 200–300 personer.

– När ett publikhav blir tillräckligt stort blir det ingenting, man möter inte blickar utan bara en massa. Men om man ser 200–300 människor på ett litet ställe upplever man det som jättemycket och samtidigt kan man ta in allihopa i sitt medvetande.

TT: Hur har du stillat ditt behov att uppträda under året?

– Jag tror mig alltid vara en person som inte uppskattar att uppträda så mycket, men jag ljuger för mig själv. Jag har inte gått runt och tänkt att jag saknar det, men nu när man får spela in för några känns det “just det, det här är min plats och det känns naturligt”, säger Daniel Adams-Ray.

Och fler spelningar blir det i sommar. Den 24 juli inleder Daniel Adams-Ray sin sommarturné.

Fakta: Daniel Adams-Ray

Daniel Adams-Ray är född 1983 i Kenya. 1996 flyttade han tillsammans med sin familj till Nederländerna, för att sedan bosätta sig i Sverige 1997.I början av 00-talet grundade han hiphop-duon Snook tillsammans med Oskar Linnros.2010 satsade Daniel Adams-Ray på en solokarriär med albumet "Svart, vitt och allt däremellan". Tre år senare kom "Innan vi suddas ut".Nu är Daniel Adams-Ray aktuell med "Döda hjärtan kan slå igen". Han ger sig även ut på en sommarturné.

Turnédatum: 24/7 Helsingborg, 26/7 Hudiksvall, 27/7 Sundsvall, 30/7 Ystad, 31/7 Öland, 26/8 Huskvarna, 27/8 Uppsala, 1/9 Stockholm, 2/9 Stockholm.