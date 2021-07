Inför skolstarten: Tio tips för att undvika löss och vårtor

Under sensommaren ökar risken att barn får löss, då värmen gör att lössen förökar sig snabbare. När barnen kommer tillbaka till skolan och träffar sina kompisar igen är det lättare att lössen sprids, skriver Apotek Hjärtat i ett pressmeddelande – lek, kramar och nära kontakt gör att lössen lätt kan hoppa från ett hårstrå till ett annat.

Något som också syns i Apotek Hjärtats försäljning, enligt pressmeddelandet. Under sensommarmånaderna augusti och september säljer de omkring 60 procent mer av produkter som behandlar just löss jämfört med under maj och juni, enligt statistik från perioden 2017-2020.

Även risken för vårtor på händer och fötter ökar i början av skolåret, eftersom vårtor orsakas av ett virus som smittar genom direkt hudkontakt. När det gäller vårtor är försäljningen omkring 55 procent högre under perioden juni till augusti jämfört med perioden oktober till december, skriver Apotek Hjärtat.

– Vi ser en tydligt ökad efterfrågan på luskammar och medel mot hårlöss men även mot hand- och fotvårtor i samband med terminsstarten. Var förberedd genom att ha en luskam hemma och försök att använda badtofflor i omklädningsrummet för att undvika vårtor, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Tips för att undvika att ditt barn får löss

• Rengör kammar, borstar och kepsar eller mössor och dela inte dessa med andra

• Fläta gärna håret på barn med långt hår

• Undersök hela familjen om en familjemedlem har fått löss

• Luskamma ditt barn om det går löss på förskolan eller skolan. Kamma noggrant över ett vitt papper så kan du oftast se om löss ramlar ner. Titta samtidigt efter små gulvita lusägg som sitter fast på hårstråna nära hårbotten. Titta extra noga efter löss bakom öronen och bak i nacken.

• Berätta för förskolan eller skolan om ditt barn har fått löss. Det är en fördel om alla i en grupp undersöks samtidigt.

• Kombinera luskamning med någon form av behandlingsmedel. Välj i första hand ett medel som kväver eller torkar ut lössen. Ser du löss eller lusägg är det viktigt att börja behandlingen direkt. Följ noga instruktionerna på förpackningen.

Källa: Apotek Hjärtat

Tips för att undvika att ditt barn får vårtor

• Undvik att ditt barn lånar handdukar och skor (särskilt sandaler eller skor man går barfota i) från skolkamrater.

• Införskaffa ett par badtofflor till barn att ha i omklädningsrummet och i duschen på gymnastiken eller badhuset.

• Har ditt barn fått fotvårtor som ömmar finns avlastande plåster och filtringar som hjälper.

• Ett vårtmedel kan även skynda på läkningen. Det finns olika sorter att välja på, dels sådana som man penslar på vårtan regelbundet i några månader tills den försvinner, dels medel som fryser bort vårtan med en enda behandling.

Källa: Apotek Hjärtat