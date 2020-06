J-Södra vände och vann i hemmapremiären

Det hade gått 233 dagar sedan J-Södra senast spelade superettafotboll på Stadsparksvallen. Men på tisdagskvällen var den långa väntan över.

Jönköpingslaget fick dock ingen rolig start på matchen. När bara sju minuter hade spelats halkade Sebastian Crona i mittcirkeln när han skulle slå till bollen. Mittbacken skrek av smärta, fick ledas av planen på bår och fördes så småningom i ambulans till sjukhus.

Efter en halvtimme drabbades J-Södra av nästa motgång. Kevin Rodeblad Lowe slog en för lös bakåtpassning som Perparim Beqaj snappade upp varpå han rundade Anton Cajtoft och rullade bollen i öppet mål.

J-Södra styrde annars spelet under långa stunder och hade mycket boll. Den bästa kvitteringschansen hade Moustafa Zeidan när han sköt ett hårt skott som träffade stolpen.

Matchbilden var densamma även i andra halvlek. Faktum var att Ljungskile hade väl så många klara målchanser och Tom Siwe var nära att utöka ledningen till 2-0 när han sköt tätt utanför stolpen.

Men efter 69 minuter utjämnade J-Södra till 1-1. Dzenis Kozica fick på ett skott som via en motspelare styrdes in en båge in i mål.

J-Södra skulle även ta ledningen med 2-1 på frispark. Elias Gustafson blev fälld strax utanför straffområdet och Amir Al-Ammari skruvade bollen runt muren och in vid första stolpen.

2-1 stod sig, och det innebär säsongens första seger eftersom det blev förlust mot Gais i premiären.

Texten uppdateras under kvällen.

Fotboll, Superettan

Jönköpings Södra IF-Ljungskile SK 2-1 (0-1)

0-1 (30) Perparim Beqaj, 1-1 (69) Dzenis Kozica, 2-1 (84) Amir Al-Ammari.

Domare: Granit Maqedonci.

Publik: 0, Stadsparksvallen.