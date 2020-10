J-Södras dystra facit under sista kvarten: ”Vi kan bli smartare”

För några veckor sedan tappade J-Södra segern borta mot Västerås när laget släppte in ett mål i slutet. Samma sak hände senast mot Sundsvall. Av de 30 insläppta målen den här säsongen har nästan en tredjedel tillkommit under matchernas sista kvart eller på övertid.

– Det brukar ju bero på att man är dålig tränad, men man ska veta att vi gör en jäkla massa mål i slutet av matcherna också. Vi är väl förmodligen det laget som har vänt flest matcher under säsongen. Sedan har vi haft några matcher under en period här då våra motståndare i princip har gjort mål på alla chanser de får på oss, det är lite jobbigt, säger tränare Andreas Brännström.

Hur ska ni undvika att släppa in sena mål i resterande matcher?

– Vi måste bli smartare i ledning under slutet av matcherna, men utan att bli fega. Vi kan bli bättre på att döda tid men det behöver inte heller betyda att skicka långt utan det kan vara att fixa en hörna. Det är kanske inte så spännande för publiken men väldigt bra för oss. Där kan vi bli smartare.

För Brännströms del har han en helt skadefri trupp till matchen mot Gais. För första gången sedan den andra omgången är Sebastian Crona uttagningsbar igen efter sin fotskada. Även Pavle Vagic som har missat de senaste matcherna på grund av en bristning är tillbaka. För Vagic del blir det direkt in i startelvan.

– Crona är friskförklarad men det var längesedan han spelade fotboll så det känns lite tufft att skicka in honom direkt, men ur skadesynpunkt är det nog mer safe att skicka in honom än Pavle. En bristning är alltid lite lurig för den kan ligga kvar, men vi ska ge honom behandling direkt efter träningen här nu och vänta in sista procenten för att se att han är redo för spel.

Kevin Rodeblad Lowe som har spelat som wingback senaste matcherna är utanför startelvan.

– Han fick en spricka i handen under senaste matchen, men har fått ett specialskydd så han är med i truppen och redo att spela, säger Brännström.

Fakta: J-Södra-Gais

När: Torsdag 22 oktober, 19.00.

Vad: Superettan, omgång 24.

Var: Stadsparksvallen.

Läget i J-Södra: Har Pavle Vagic lyckats konservera den formen han hade innan skadan betyder han oerhört mycket för J-Södra. Han var klart en av lagets bästa spelare under sensommaren. Vi kan nog förvänta oss ett J-Södra som de brukar se ut på hemmaplan. Mycket bollinnehav och tunga att möta. Gais lär ställa sig ganska lågt. Kul om Sebastian Crona får komma in och göra en comeback, men där ska vi kanske inte ha så höga förväntningar. Onödigt att göra byten i backlinjen om de inte behövs. Marcus Degerlund saknas på grund av rött kort i senaste matchen.

Läget i Gais: Bara två förluster på de åtta senaste matcherna. Det är glasklart att Gais som var nere rätt långt i tabellen i somras har hittat något som fungerar rätt bra. Offensiven ser bra ut där en ständigt hotande Richard Yarsuvat är målbäst med sina åtta mål. Matcherna mellan Gais och J-Södra har blivit lite av rivalmöten och det lär smälla på ganska bra på "Vallens" tunga gräsmatta.

Sundvalls tankar: En måstematch för J-Södra för att fortfarande sitta i förarsätet till den där kvalplatsen. En måstematch också för att ha någon form av chans på en direktplats. Jag tycker att man har spelat bra fotboll de senaste matcherna och borde givetvis ha vunnit både mot Sundsvall och Västerås, men som Brännström är inne på i den här artikeln: Laget måste spela mycket smartare i slutet på matcher när man leder.

JP-sportens Magnus Sundvall tippar: 2-0.