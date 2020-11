JLT ville flytta på elever för att undvika trängsel – därför säger skolan nej: ”För treorna är det katastrof”

Gymnasiechef Marie Wettermark har haft fortlöpande kontakt med Jönköpings länstrafik sedan skolan startade i augusti. Under augusti och september var det ganska lugnt när det gällde smittspridning.

– I augusti frågade man från länstrafiken om vi hade möjlighet att justera schemat om det skulle behövas. Vårt svar var att vi har små möjligheter att göra det eftersom schemat läggs redan i april. Det är också många parter inblandade i ett schema, säger Marie Wettermark.

När smittspridningen började öka i kommunen och i länet upplevde länstrafiken att trängseln på bussarna hade ökat.

– Men det var som vanligt faktiskt. För två till tre veckor innan dess slog höstförkylningarna till och då blev det färre elever på bussarna. Och sedan upplevde länstrafiken det som en ökning när eleverna var friska och åkte buss igen, säger Marie Wettermark.

Hon har också meddelat länstrafiken att alla gymnasieskolor inte börjar samtidigt klockan 08 på morgnarna utan att schemat skiljer sig mellan skolor och klasser.

När de skärpta reglerna nu träder i kraft för Jönköpingsborna – där uppmaningen är att glesa ut resenärer inom kollektivtrafiken – gäller det för både grundskolan och gymnasiet att eleverna ska få sin undervisning på plats. Det är prioriterat.

– Vi har ju möjlighet till distansundervisning men det är bara om det uppstår smitta, säger Marie Wettermark.

Hon hänvisar till regionens smittskyddsenhet som konstaterat att det inte är någon stor smitta bland gymnasieelever. Sedan vecka 37, andra veckan i september, är det cirka 50 gymnasielever av totalt 5200 som har blivit smittade av covid-19.

– Det vi gör nu är att försöka minska trängseln bland lärare och personal. Där har vi sagt att de ska göra allt för-och efterarbete hemma.

Den ökande smittan gör att det inte finns några företag som kan ta emot yrkeselever på APL, arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieelever i årskurs 3 får inte ut sin examen utan att ha gjort sin APL under totalt 15 veckor.

– Prao går att skjuta på men för våra treor är det en katastrof att inte kunna göra sin APL. Nu hoppas vi på att få besked från Skolverket om hur vi ska hantera detta, säger Marie Wettermark.

Skolans skärpta regler:

• Julfirande och Lucia sker på skolan utan några anhöriga eller andra gäster utifrån.

• Personal uppmanas att ta rast och lunch vid olika tidpunkter och helst i olika rum.

• Prao ställs in för elever på grundskolan.

• Inga föräldramöten sker på skolorna.

• Möten ska ske digitalt.

• De medarbetare som kan ska undvika att åka kollektivt.

• På Kulturskolan erbjuds alla elever som är födda 2004 och tidigare bara distansundervisning. Det gäller elever i dans, bild, film, teater och musik.

• Alla orkestrar och ensembler som har elever födda 2004 tidigare ställs in. Det gäller alla Kulturskolans alla körer och följande orkestrar: UMK, JSB, Small Big Band, Swinging Big Band, Drum Corps, Roberts Fyra Klöver, Ungdomsstråket, The Flings, Bright the light, Algerlega Fallegur 2, Edvins lilla gäng och Falken Hawks.

• En allmän rekommendation för alla är att undvika julbord och AW.

• I övrigt gäller de allmänna föreskrifterna att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och att använda handsprit.

Källa: Utbildningsförvaltningen Jönköpings kommun