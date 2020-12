Johan Hult talar ut om det pressade läget – öppnar för nyförvärv: ”Vi måste orka och våga lyfta på samtliga stenar”

Det är dagen efter ännu en HV-förlust. På torsdagen blev det ett 2–3-nederlag hemma mot Frölunda och tabelläget blir alltmer utsatt.

– Det är klart att det är en tuff situation när resultaten inte blir som vi vill. Det är klart att det är jättetufft, säger HV:s sportchef Johan Hult.

Ni har ambitioner och förutsättningar för att vara ett topplag och säger att ni ska vara det. Varför ser det då ut som det gör nu?

– Ja, det finns väl en rad olika anledningar till det. Men till syvende och sist så har vi inte presterat i den omfattning som vi bör och ska göra för att vara ett topplag, säger HV-sportchefen.

HV71 har värvat profilstarka spelare som Anton Wedin, Linus Sandin, Eric Martinsson, Linus Fröberg och Alexander Bergström, för att nämna några, de senaste åren. Ändå har det inte blivit något rejält lyft och den här säsongen ser det mer och mer ut som om laget trampar vatten utan att komma uppåt.

Varför klickar det inte fullt ut för spelarna som kommer till HV71?

– Ja, det är det vi varje dag försöker att lägga all vår vakna tid på – att vi ska få ut mer av gruppen tillsammans. Oavsett hur läget är nu eller vad vi gick in med så kommer det aldrig vara en enskild person som kommer att trolla till det för oss, vi måste få ut mesta möjliga ur hela gruppen varje dag. Det kan vara små eller stora förändringar, men helt klart är att vi måste hitta vägar till att vinna matcher nu, säger Johan Hult, som känner av att det blåser hårda vindar runt honom och HV just nu.

– Pressad är man alltid i det här jobbet. Men det är klart att det blir en större press och ett större tryck när inte resultaten blir som vi hoppas.

Hur ser du på ditt eget ansvar i den här situationen?

– Jag är ju ytterst ansvarig för den sportsliga verksamheten kring A-lagshockeyn. Så jag har det största ansvaret.

Johan Hult har tidigare sagt att han har fullt förtroende för HV:s nuvarande tränarstab. Det står han fast vid också den här veckan.

– Absolut, det gör jag.

Hur går arbetet till när ni sätter er ner och diskuterar situationen ni befinner er i just nu?

– Det handlar om att orka och våga lyfta på samtliga stenar. En del är jobbiga, en del är mindre jobbiga. Men vi måste orka lyfta på stenar i allt ifrån energipåfyllnad, speltekniska delar, nyförvärv, kedjekompositioner, backkompositioner... Ja, allting för hur vi ska nå fram för att börja vinna fler matcher.

HV:s frånvarolista är lång för tillfället, senaste spelaren att läggas till på den är backen Daniel Bertov som kommer att missa flera veckors spel efter att ha åkt på ett nyckelbensbrott i mötet med Frölunda.

Inom en snar framtid, exakt när återstår att se, förväntas dessutom Lias Andersson och Linus Sandin lämna HV71 för spel med sina respektive NHL-klubbar. Johan Hult hymlar inte med att klubben är öppen för att förstärka SHL-truppen.

– Det är klart att vi tittar efter nyförvärv. Vi vet att Lias och Sandin kommer att försvinna och det är klart att vi måste vara öppna och titta på marknaden.

LÄS MER: Så allvarligt är läget i HV – sportsliga ledningen i möte efter ny förlust: ”Vi är pressade allihop”