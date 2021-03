Johannas idé är stekhet inom techbranschen: ”Som att Spotify och Instagram fått ett barn”

Intresset för sociala medier med ljud har ökat kraftigt de senaste åren. De flesta kan numera hitta någon podcast som handlar sitt favoritämne.

En person som ligger i framkant i utvecklingen är Johanna Hoof, som är uppvuxen i Habo, då med efternamnet Björnsund.

Efter studier på Jönköping International Business School (JIBS) fick hon anställning som PR-chef på bolaget Consid, med huvudkontor i Jönköping.

Flyttlasset gick sedan till Stockholm 2018 där Johanna Hoof startade ett produktionsbolag för podcasting med namnet ”With Hoof”.

Intresset för tjänsterna har varit stort. Men Johanna Hoof upptäckte ganska snabbt att många tycker att det är krångligt och tidskrävande att göra en podd med klippning och avancerad utrustning.

Idén att ta fram en plattform för minipodcast väcktes för ett par år sedan. Detta efter att Johanna Hoof sammanstrålat med Leni Andronicos, en australiensiska som bland annat arbetat för MTV och som konsult för flera tech-startups.

Den nya appen "Logcast" har testats en tid och i slutet av mars lanseras produkten. Då kommer bolaget även ta in mer kapital.

– Det här är som att Spotify och Instagram fått ett barn, här kan man kan lyssna på en playlist med vänners tankar och upplevelser, säger Johanna Hoof.

Konsumenten kan via appen skapa enkla kortare ljudklipp, så kallade “loggar”, som lätt kan delas.

– Man kan spela in ljud on the go, som en slags röstmemo, istället för att vänta kanske en vecka för att återberätta allt i en podd, säger Johanna Hoof och fortsätter:

– Man kan säga att det är som en slags skärningspunkt mellan att ringa i telefon och skicka sms; som en modern röstbrevlåda men som man kan dela med vänner, familj eller olika communities.

Appen är gratis att ladda ner. Sedan kan man göra tillval som kostar pengar.

– Mycket av innehållet kan man använda gratis. Men man kan också följa sina idoler, som till exempel få access till Benjamin Ingrosso bakom ett nytt album eller så. Minipodden kan också användas av lärare för att utbilda en viss kurs, säger Johanna Hoof.

Podden kommer inte att innehålla någon reklam.

– Vi har gjort mycket research och kommit fram till detta. I Asien där podcasting vuxit de senaste åren betalar man exempelvis ofta för innehållet istället för att använda sig av reklam, säger Johanna Hoof.

Det nya bolaget Logcast sticker ut på fler sätt än inom tekniken. Det ägs av två kvinnor, vilket är ovanligt inom tech-branschen, och styrelsen består av 75 procent kvinnor.

Bolaget, som har sitt kontor på Stureplan i Stockholm, har vid lanseringen fem heltidsanställda som utvecklar appen och sköter streamingtjänsten.