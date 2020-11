Jonas återförenades med sin biologiska familj – efter 30 år

Det surrar ofta i Jonas Kvicks telefon. Nästan alltid är det systerdottern Sauri som skickar små röstmeddelande: ”Jonas, when are you coming home?”. ”Jonas, we miss you.”.

— Hon skickar flera meddelanden varje dag. Hennes engelska har blivit riktigt bra nu faktiskt, säger Jonas.

Systerdottern var sex år när Jonas kom tillbaka till byn. Lika gammal var hennes mamma när hon såg honom, sin lillebror, försvinna.

Jonas var bara tre månader då hans adoptivföräldrar åkte för att hämta honom i Sri Lanka. 1984 var direktadoption, att adoptera ett barn på plats i hemlandet, fortfarande lagligt och den lankesiska adoptionsförmedlaren Christopher Fernando var välrenommerad.

— Min biologiska familj var väldigt fattig och min mamma insåg redan när jag låg i magen att de inte skulle ha råd med ett barn till, berättar Jonas.

Just nu är han i Gislaved på grund av coronaviruset. Annars bor han i den lilla byn Kongodamulla, där han föddes för 36 år sedan.

Vägen till hembyn i Sri Lanka har varit lång och full av avgörande tillfälligheter. Den tog sin början i att bästa vännen Sonny Nyberg frågade om han inte ville söka upp sin biologiska familj.

— Jag hade knappt varit utomlands. Min mamma och pappa skildes när jag var liten och som ensamstående hade mamma aldrig haft råd att resa dit med mig, så jag svarade ja, säger Jonas.

Drygt två år senare, en kall februaridag 2014, satt vännerna på planet på väg mot huvudstaden Colombo, utan att ha en aning om hur eller var de skulle börja sitt sökande. Det som sedan hände är smått otroligt.

Jag såg ju ut precis som dem, men pratade ingen lankesiska alls.

Väl framme checkade de in på ett lite finare hotell. I hotellbaren blev personalen förvirrad — var Jonas lankes eller inte?

— Jag såg ju ut precis som dem, men pratade ingen lankesiska alls. Så vi förklarade att vi var där för att leta efter Jonas familj.

Hotellpersonalen pekade då ut en välklädd man längre in i restaurangen och föreslog att de skulle prata med honom.

Tvekande gick de fram mot mannen, som presenterade sig som Nalin.

— Han var väldigt trevlig och ställde en massa frågor. När han fick höra namnet på mannen som förmedlade adoptionen blev han helt tyst. Det visade sig att det var en av hans bästa vänner, säger Jonas.

Adoptionsförmedlaren Christopher var lite av en kändis med ett stort nätverk både lokalt och internationellt och redan dagen därpå hade Jonas mammas adress kartlagts.

— Det var helt sjukt, vi behövde inte ens börja leta. Allt bara föll på plats, säger Sonny.

Sedan gick det undan. Regeringsmannen hade inte bara kontaktat adoptionsförmedlaren utan också ordnat fram en bil som kunde ta dem till familjens by. Och trots att över 30 år passerat mindes adoptionsförmedlaren Jonas mycket väl.

— Min biologiska pappa hade jobbat för honom, men tydligen stack min pappa med alla adoptionspengarna och lämnade hela familjen i sticket. Kanske var det därför Christopher mindes mig så väl, säger Jonas.

När vi kom fram och jag såg hennes rygg ... då förstod jag direkt att hon var min mamma.

Svetten rann och hjärtat dunkade när bilen så närmade sig byn.

— Det var så stort att det inte gick att ta in. När vi kom fram och jag såg hennes rygg ... då förstod jag direkt att hon var min mamma.

Hon var liten, mager och sjuk. Skjulet de bodde i hade stora hål i både tak och väggar. Misären drabbade Jonas som ett slag i magen.

Modern var uppe i sina sysslor och märkte knappt bilen som rullade in. När Christopher förklarat att mannen i bilen var hennes bortlämnade son fick hon en chock.

— Hon bara gapade. Sedan kom min syster utrusande ur huset, hon var på tillfälligt besök hos min mamma just den dagen. Hon skrek: min bror, min bror!

Storasystern Preethi var sex år då Jonas försvann, ett minne som följt henne under alla år. Nu kunde hon inte sluta krama honom.

— Jag visste då att jag var framme. Framme hos de människor som sett mig ta mina första andetag — och jag insåg att de faktiskt hade tänkt på mig sedan dess.

Det blev många resor till Sri Lanka under de kommande åren. Kommunikationen löstes med mycket pekande och en salig blandning av engelska, lankesiska och svenska, så småningom ett eget språk som bara de förstod.

För Jonas medförde återkomsten också mycket grubblerier. I all turbulens fördjupades Jonas relation till sin adoptivpappa, som han under barndomen haft en ganska sporadisk kontakt med.

— Han hade sett på Facebook att jag återfunnit min biologiska familj och han blev så berörd att han ville följa med ned och hjälpa dem. Det gjorde han också, flera gånger, säger Jonas.

Med faderns stöd och med hjälp av vänner och bekanta kunde Jonas bidra till att bygga upp en ny tillvaro för familjen. Plåtskjulet blev ett tegelhus med ny inredning och madrasserna på golven blev till sängar. Familjen gick från att vara byns fattigaste familj till att få det ganska bra.

Bland det sista hon sa var att hon önskade ett annat öde för sin familj än det hon fått, säger Jonas.

Då Jonas fick veta att hans biologiska mor var allvarligt sjuk bestämde han sig för att flytta ned permanent.

— Det var viktigt för mig att kunna ta farväl av henne på plats. 2018 gick hon bort. Bland det sista hon sa var att hon önskade ett annat öde för sin familj än det hon fått.

Rötterna i Sri Lanka är starka och så snart han kan återvänder Jonas dit. Att hans adoptivpappa också väljer att flytta ned innebär att de båda familjerna nu smälter samman.

— Min adoptivpappa fungerar oerhört bra med mina systrar, de har träffats så många gånger att de har börjat se honom som sin egen pappa.

Även Jonas adoptivmamma har uppmuntrat och stöttat honom under hela resans gång.

— Sådant kan ju vara känsligt, men det är ju hon som är min riktiga mamma, hon vet att jag känner så, säger Jonas.

Han berättar om när de båda mödrarna träffades och den omedelbara och ömsesidiga respekt som uppstod dem emellan.

— Min mamma sa: tack för att vi har fått låna er son. Då svarade min biologiska mamma; tack för att ni har tagit så väl hand om honom. Då kände jag att nu är cirkeln verkligen sluten, säger Jonas Kvick.