Jonas kan ha knäckt gåtan till Jönköpings hyllade kebabsås • Avslöjar hemliga ingredienserna

Jonas Valfridsson, 41 år, från Jönköping är för många förknippad med sin musikkarriär och har framförallt uppmärksammats för sina orkesterkompositioner. Flera av hans verk har spelats på Kulturhuset Spira, bland annat hans ”John Bauer Suite 1918”.

Men när vi ringer upp Jonas den här gången är det i ett helt annat ärende. Det har nämligen kommit till vår kännedom att kompositören tror sig ha avslöjat ingredienserna till Jönköpings hyllade kebabsås.

Allt började när Jonas bosatte sig i Stockholm och till sin förtvivlan insåg att kebabsåsen inte smakar likadant överallt i vårt avlånga land.

– Det här är något som många smålänningar lider av, men ingen har riktigt tagit tag i problemet tidigare, säger Jonas Valfridsson.

I oktober förra året läste han en artikel i JP/Jnytt där barnbarnet till kvinnan som tros vara kebabsåsens moder avslöjade vissa ingredienser.

– Det var riktig en ögonöppnare när hon berättade att feferonispad är en av ingredienserna. Det är något som många har missat i de konstruerade recepten som cirkulerar på nätet.

– Ryktet om att Fanta är en av de hemliga ingredienserna dementerades också.

Jonas berättar hur det slog honom att samtliga ingredienser som sas användas i såsen är alla sådana specerier som man vanligtvis hittar i just en pizzeria. Han bestämde sig för att gå till botten med det hela.

– Under flera intensiva veckor har jag försökt researcha och experimentera mig fram för att ”reverse engineera” den här såsen så vi kan sprida kebab-evangeliet till resten av Sverige och förhoppningvis även ut i Europa.

Jonas beskriver tio veckor av både hopp och förtvivlan.

– Det började i desperata försök med filmjölk, som det har ryktats mycket om, och det tog ett bra tag innan jag hittade rätt ingredienser och fick till rätt konsistens och utseende. Men jag känner att jag har haft stöd från både familj och vänner som har hejat på mig.

Så, vad har Jonas då kommit fram till?

Han berättar att ett av grundelementen i en äkta kebabsås är majonäs – och då pratar vi inte den dyra varianten.

– Det ska helst vara den där billiga på tub, den som håller i evigheter. Gärna en sådan som finns på korvmojar – som inte smakar annat än fett.

Dessutom ska såsen innehålla gräddfil, yoghurt, feferonispad, bostongurka, Sambal oelek, Zeroh! med ananas-smak, aromat, vitlök och oregano.

Nu väntar Jonas på att folk ska testa hans receptet och komma med kritik.

– Jag har faktiskt redan fått lite mothugg från några konservativa fundamentalister som exempelvis påpekar att Samba oelek är en alldeles för modern ingrediens. Och det kan säkert stämma, men jag har varit tvungen att modernisera lite för att man ska kunna hitta de här ingredienserna i en vanlig matvaruaffär. Men jag tror ändå att smaken sitter där den ska. Jag hävdar att jag har absolut gehör för Jönköpings kebabsås och känner när den är rätt.

Under åren i Jönköping blev det kebabsås nästintill varje vecka. Och som gammal Vättersnäsbo var det pizzeria Majstången som gällde.

Receptet har länge varit väl bevarat? Vad tror du Jönköpings pizzabagare tycker om att du avslöjar deras hemlighet?

– Jag har inte fått några direkta hot än, svarar Jonas skämtsamt och tilläger:

– ”Information wants to be free”. Det viktiga är ju som sagt att sprida kebab-evangeliet i resten av landet.

Jonas Valfridssons receptet på kebabsås:

1 dl majonnäs (billig från tub)

1 dl gräddfil

1 msk yoghurt

1/2dl fefferonispad

1tsk bostongurka

1-2tsk sambal oelek

1/2 kapsyl Zeroh! ananas-smak

1/2tsk aromat

1 liter pressad vitlöksklyfta

1tsk torkad oregano

Blanda ihop. Låt stå.