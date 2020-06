Jönköping mot strömmen - rekordvecka för båtstölder

Varje år stjäls det flera hundra båtar runtom i landet. Det är framförallt under försommaren som de flesta båtstölderna upptäcks.

Under midsommarveckan upptäcktes det hela 17 båtstölder i landet, vilket är den högsta siffran för en enskild försommarvecka på över fem år.

Just Jönköpings län går dock mot strömmen. Under försommarveckorna (v. 20-25) har inte en enda båtstöld upptäckts i länet på över två år. Faktum är att det i Jönköpings län sedan 2015 endast upptäckts sex båtstölder under försommarveckorna, vilket är låga siffror i jämförelse med andra län i landet. Allt enligt statistik från Länsförsäkringar.

– Vi ser att den här trenden i länet även gäller när det kommer till stölder av båtmotorer. I vårt län är det förhållandevis få båtmotorstölder under försommarveckorna jämfört med andra län, säger Jonas Ander som är skadeförebyggare.

När många förväntas semestra på hemmaplan så har intresset för båtar ökat, och det medför risker.

– Det finns flera saker man bör tänka på om man äger en båt. DNA-märkning är väldigt viktigt så att båten går att spåra. Syftet är även att avskräcka tjuven från att försöka stjäla båten eller motorn.

Tips på vad du som båtägare kan göra:

• Gå med i Båtsamverkan.

• Förvara motorn säkert. Använd godkända lås och lås in den när det inte är säsong.

• Stöldmärk båt och motor med mikropunkter eller DNA.

• Skriv upp skrov- och motornummer.

• Använd spårsändare som fästs på båten eller båtmotorn och kopplas till din mobil. Kolla batterierna regelbundet samt att den är aktiverad även vintertid.