Jönköpings ”hamburgermecka” växer – här ska NHL-stjärnans snabbmatskedja öppna: ”Målet är att bli störst i Sverige”

Det är Jonas Wiklander som svarar när vi ringer. Han är en av fyra delägare i hamburgerkedjan ”Brödernas”, som nu väljer att satsa i Jönköping.

– Vi heter ”Brödernas” och finns mestadels i Stockholm, men även i städer som Örebro, Visby, Uppsala och Nyköping. För ett år sedan hade vi sex enheter i Sverige, fram till jul i år kommer vi att ha öppnat 24 enheter, säger han.

Jonas Wiklander berättar vidare att han och hans bror Joakim Wiklander har drivit restauranger under tio års tid.

Under namnet ”Brödernas” öppnade de sin första restaurang 2018 och året därpå tog de även in bröderna Monir Kalgoum, entreprenör, och hans bror Mika Zibanejad, NHL-stjärna i New York Rangers, som delägare.

– Hamburgare är ett intresse som växte fram hos mig under många år, redan innan burgar-boomen slog till i Sverige, säger Jonas Wiklander.

– Jag insåg tidigt att det fanns så mycket mer att göra med den produkten.

Sedan finns det stora möjligheter att vi hittar ytterligare en lokal i Jönköping.

I Jönköping planerar ”Brödernas” att öppna omkring den 3 december på Solåsen.

De kommer att flytta in i samma byggnad som Nordic Wellness, det vill säga i den guldiga byggnaden på samma område som XXL och Stadium Outlet.

Inriktingen på maten är hamburgare och sallader och de kommer även att sälja detta via drive-through, något som Jönköpingsrestaurangen blir först ut med i kedjan.

Varför vill ni öppna i Jönköping?

– Det känns väldigt rätt. Vi är på väg ut i Sverige och vi tror att ”Brödernas” kommer att passa väldigt bra in i Jönköping med den blandning av aktörer som finns på Solåsen. Det ger oss också chansen att ytterligare vrida vårt koncept genom att erbjuda drive-through, säger Jonas Wiklander.

Varför blev det en satsning på Solås center och mer bilburna gäster och inte i en citylokal?

– Det ena utesluter inte det andra. Vi är på jakt efter båda och nu var det den här lokalen som vi hittade först och då testar vi det. Sedan finns det stora möjligheter att vi hittar ytterligare en lokal i Jönköping som mer är ”Brödernas” original.

Vi serverar snabbmat fast inte i en snabbmatsmiljö.

I Jönköping finns det både lokala och nationella spelare på hamburgerscenen, vad tänker ni om den konkurrensen?

– Vi tror på det som vi gör och så länge som vi gör det vi gör bra, så tror jag att folk kommer att välja oss x antal gånger när de ska äta hamburgare. Sedan finns det många som gör det bra och konkurrens behöver inte alltid vara dåligt, säger Jonas Wiklander.

Vad gör just er unika?

– Vi har en riktigt bra produkt med en helhet som gör att du har känslan av att ha varit på restaurang när du varit hos oss. Vi serverar snabbmat fast inte i en snabbmatsmiljö med fullservice och har en väldigt hög lägstanivå. Vi gör allt på plats och utan genvägar.

Jonas Wiklander säger vidare att coronapandemin har påverkat deras verksamheter, men att de har sett en tydlig vändning.

– Det har sett lite olika ut. Det var en smäll i början, men nu har vi återhämtat oss bra. Visst, det är fortfarande lite ostadigt, men vårt segment med en take away-vänlig produkt har gjort att vi har klarat oss bra och satsningen på drive-through i Jönköping känns helt rätt i tiden, säger han.

Framåt gäller fortsatta expansionsplaner.

– Vi fortsätter att hålla ett högt tempo även nästa år med nya etableringar, säger Jonas Wiklander och avslutar:

– Målet är att bli en av de största i vårt segment i Sverige. Vi tror på den här produkten och på vårt varumärke och vi tycker resan är jättehärlig att göra.