Jönköpings skidturister varnas inför fjällresan: ”Semestern kan sluta i covidkarantän”

I den senaste veckorapporten från Folkhälsomyndigheten rapporterade Region Jämtland Härjedalen in drygt 1 470 sjukdomsfall per 100 000 invånare. Region Jönköpings län har samma period nära 1 000 fler fall per 100 000 invånare.

Enligt Annika Ersson, biträdande smittskyddsläkare vid Region Jämtland Härjedalen har regionens arbete med smittspårning varit ett framgångsrecept. Hittills har man lyckats smittspåra alla invånare som lämnat in positiva svar.

Vad gäller antalet inlagda har läget varit stabilt under hela hösten. Efter nedgången i slutet av sommaren har regionen inte upplevt någon dramatisk rekyl.

– Vi har fem personer inlagda hos oss nu och vi ser ingen ökning, säger hon.

Region Jämtland Härjedalen har förberett sig noga inför skidsäsongen. Men även turistbranschen gör ett jättejobb och har tänkt igenom alla detaljer kring hur man ska agera smittsäkert i fjällen, anser Annika Ersson. Exempelvis kring säsongsanställda.

Ett normalt år är fester och annan social verksamhet en central del bland de anställda. I år satsar man på utomhusaktiviteter istället.

Det är lättare att stanna hemma från jobbet än att avstå från roliga ledighetsgrejor

Enligt Annika Ersson kan fjällvärlden inte att gardera sig mot smittan. Turister kommer att få symtom av covid-19 under semestern. Det hon är orolig för är att skidsugna semesterfirare sänker garden och inte responderar på symtom.

– Det är lättare att stanna hemma från jobbet än att avstå från roliga ledighetsgrejor. Risken är att folk blundar för symtomen för att de inte vill avstå från något de gått och laddat inför, säger hon.

Smittskyddet i Jämtland Härjedalen bygger ut provtagningen inför turistsäsongen. Det finns möjlighet till provtagning både i Åre och Funäsdalen. Men det jobbas för fullt för att utöka verksamheten.

Har du covid får du absolut inte lägga dig på nattåget hem

Sedan hoppas Annika Ersson mycket på antigen-tester. De är ifrågasatta, att tillförlitligheten inte är tillräcklig. Men den stora fördelen är att de lämnar svar inom 10–30 minuter – en stor fördel när smittskyddet ska kommunicera med skidturister som stannar en kort tid och där ett snabbt svar kan vara mycket viktigt.

– Jag hoppas att vi kan landa i det. Det gäller att få svar i tid. Folk kan ha ett tåg som ska ta dem hem och har du covid får du absolut inte lägga dig på nattåget hem, säger hon.

Och just här vill hon skicka en varning till Jönköpings skidturister. De måste vara beredda på att skidveckan kan få en ofrivillig förlängning. Det går inte att köra huvudet i sanden om symtomen dyker upp. Då ska man genomgå test, och är det positivt ställs hemresan in. Och det gäller för hela resesällskapet.

Åker du och familjen i egen bil kan ni åka hem, även vid ett positivt testsvar

Därför vill hon ge alla semestersugna som bokat in jul och nyår att välja bilen istället för tåg.

– Åker du och familjen i egen bil kan ni åka hem, även vid ett positivt testsvar. En tågresa är uteslutet. Du får inte gå ombord förrän du är smittfri, säger hon.

De som planerar att skidturista runt sportlov och påsk, mot bakgrund av beskeden kring vaccin, kan det bli lättnader då?

– Oavsett om man haft covid och fått viss immunitet, eller man vaccineras så småningom, så kommer vi inte agera annorlunda än nu. Och dessutom lär det dröja väldigt länge innan doserna når det stora flertalet. Det går först till riskgrupperna. De som åker till fjällen kommer inte i fråga för vaccination, säger Annika Ersson.

Fotnot: JP/Jnytt kontaktade också region Dalarna angående vilka åtgärder man vidtagit i samband med skidsäsongen. Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare, hälsar via e-post att bokningstrycket är mycket högt: ”Det har igår (12 november) införts lokala allmänna råd i Dalarna vilka bl a innebär att man inte ska resa till regionen. Vi kommer att utvärdera detta med Folkhälsomyndigheten 10/12 och bestämma om råden ska fortsätta eller inte. Just nu vet vi alltså inte vad som kommer att gälla i jul, så vår rekommendation är att alla ska hålla sig noga uppdaterade.”