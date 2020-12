Jönköpingskrögaren kräver krispaket efter julrestriktionerna: ”Annars måste vi varsla”

I fredags presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten en lista på skärpta restriktioner inför jul och nyår. En del i åtgärdspaketet riktar in sig mot krognäringen. Alkoholstoppet tidigareläggs från klockan 22 till 20 och sällskapen får inte vara större fyra personer, mot tidigare åtta.

En av krögarna i Jönköping som påverkas av de nya restriktionerna är George Kavakcioglu som driver restaurangerna La Vue och Ciro på Atollen i Jönköping och han tog nyligen över Neo också. Och enligt honom är beskedet från FHM och regeringen ytterligare ett hårt slag mot restaurangnäringen

Pandemin är på allvar och ingen kan nonchalera den, inte vi krögare heller

– Först fick vi beskedet att vi inte får sälja alkohol från klockan 22 och nu det är. Det är nästan ingen idé att bedriva någon restaurangverksamhet längre. Men samtidigt – vi måste respektera restriktionerna. Pandemin är på allvar och ingen kan nonchalera den, inte vi krögare heller.

George Kavakcioglu sätter sitt hopp till att det kommer någon form av krispaket riktat till butiker och restauranger. Och han tycker sig ha fångat upp signaler som säger att det är på gång.

– Jag hörde på radio här om dagen att Magdalena Andersson (Sveriges finansminister) sa att de förbereder något slags stöd. Det var inga detaljer, men något är på g.

I annat fall måste vi börja varsla folk. Och det skulle leda till en negativ sprial

Enligt George Kavakcioglu handlar ett stöd inte bara om att rädda näringsidkare och deras företag. Det handlar i lika stor utsträckning om den stora gruppen anställda.

– I annat fall måste vi börja varsla folk. Och det skulle leda till en negativ sprial. Våra anställda har familjer och måste kunna försörja sig.

Redan när alkoholstoppet sattes till klockan 22 blev reaktionerna bland restaurangkunderna mycket hårda, enligt George Kavakcioglu. Och det förvånar honom hur många av dem som inte var informerade om vad som gällde. Besökarna förväntade sig att få sitta kvar och njuta kvällen efter en god middag. Istället blev de utjagade av personalen.

– Och med klockan 20 blir det självklart än värre, framför allt för restauranger. Kaféer klarar sig nog bättre. Vi har en kvällsverksamhet och den här tidsgränsen är i det närmaste en katastrof för oss. Samtidigt vet vi alla att sjukvården går på knäna så självklart respekterar vi beslutet, säger George Kavakcioglu.

Ställ in årets mellandagsrea

Vid fredagens pressträff där regeringen och Folkhälsomyndigheten, FHM, presenterade en lista på skärpta restriktioner inför jul och nyår riktade FHM:s generaldirektör Johan Carlsson ett särskilt beskt budskap till varuhusen.

Han upprepade bland annat myndighetens starka rekommendation att avstå från att vistas i butiker och varuhus och han riktade sig särskilt till butiker och köpcentra.

– Ställ in årets mellandagsrea, var hans kärva budskap.

Och nu öppnar regeringen och socialminister Lena Hallengren för att skynda på den nya tillfälliga pandemilagen så att den kan vara på plats redan i mitten av januari, allt enligt Dagens eko.

Bra men för sent kontrar oppositionen. Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson för Moderaterna säger till Ekot att hon vill kunna agera och stänga köpcentra och liknande redan från och med nästa vecka. Och hon syftar då på den tillfälliga lag som togs fram redan i våras, men som aldrig kom till användning.

JP/Jnytt har varit i kontakt med Lars Bröms, centrumchef och ansvarig för utveckling och förvaltning av Asecs köpcenter i Jönköping. Allt för att höra hur han tror de nya restriktionerna slår mot handeln och hur han ser på utspelet kring en lagstiftning som kan användas för att med tvång stänga butiker och varuhus redan till helgen. Men han låter hälsa via e-post att man inte har något att kommentera i nuläget.

Vi försöker verkligen ta ansvar gentemot både kunder och anställda

David Storm som är varuhuschef på Media Markt i Jönköping ville under söndagen inte kommentera Johan Carlssons utspel kring mellandagsrean. Varuhuschefer och ledningen inom Mediamarkt-kedjan hade telefonmöte redan i fredags, men ännu har inga beslut tagit om hur man ska förhålla sig till de nya restriktionerna och rekommendationerna.

– Därför är det fel av mig att gå ut med mina personliga åsikter. Däremot kan jag säga att vi jobbat med vår coronastrategi under lång tid. Det visade vi bland annat i samband med Black Friday. Där såg vi till att det gavs gott om utrymme för kunderna, vi hade drive in där kunderna kunde hämta varor utan att gå in i butiken och vi förlängde öppettiderna. Vi försöker verkligen ta ansvar gentemot både kunder och anställda, säger David Storm.