Jönköpingsprofilen satsar på ny butik på Smedjegatan: ”Så trött på den svenska jantelagen”

Just nu är lokalen på Smedjegatan en byggarbetsplats, men om en vecka kommer en helt ny butik att öppna där tillfälligt. Det är föreläsaren och Månadens Jönköpingsbo i juli, Andreas Jonsson, som ska öppna popup-butiken Proud colours.

– När jag satte mig och började skissa på mina föreläsningar för tio år sedan hade jag det i pipelinen att jag någon gång skulle vilja ha mina budskap på en tröja: ”I'm not just good enough, I'm freaking awesome”. Jag är så trött på den svenska jantelagen, där man inte får tycka att ”jag är grym”, säger Andreas Jonsson.

Andreas Jonsson driver redan ett företag som hanterar hans föreläsningsverksamhet.

– Jag ville starta en webbutik och har arbetat med det sedan maj månad i år. Vi har ett kontor här i stan och hyresvärden frågade om vi ville starta en popup-butik. Jag tyckte det var en rolig idé, samtidigt som jag kände att ”oj, jag har aldrig drivit butik”. Det är en spännande och rolig utmaning, säger Andreas Jonsson.

Webbshoppen, som öppnar i början av nästa vecka, har varit en dröm för Andreas Jonsson länge. Men det var först i år som coronakrisen blev en möjlighet för honom. Från att året innan ha hållit i runt 200 föreläsningar 2019 försvann en stor del av uppdragen 2020.

– Jag lever ju på att träffa folk i grupp, och det kan man inte göra nu. Så jag har lagt tiden på att ta fram detta.

Resultatet är en serie produkter, som muggar, affischer och armband med Andreas Jonssons egna budskap om stolthet över den man är och alla människors lika värde.

– Många som tänker på Pride tänker på skrikiga färger. Men den här butiken är så långt från skrikiga färger som man kan komma. Det ska vara en vardagssnygghet, säger Andreas Jonsson.

Popup-butiken kommer, som konceptet är utformat, inte att vara här för att stanna. På julafton stänger den fysiska butiken för gott. Nätbutiken är dock tänkt att finnas kvar och utvecklas.

– Den 25 februari släpper vi en egen klädkollektion.

