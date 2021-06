Journalanteckningar om barn och unga försvann i nya systemet – kommunen gör lex Sarah-anmälan: ”Vi känner till felaktigheterna”

Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun använder sig av ett system som heter Combine och som levereras av it-företaget Pulsen i Borås. Systemet har upphandlats tillsammans med andra kommuner i länet. Samtidigt har de olika kommunernas förvaltningar möjlighet att ”sätta upp” sina system på lite olika sätt beroende på hur verksamheten är organiserad. Tanken är att få ordning och reda på uppgifter, slippa pärmar och att snabbare kunna se vad som sagts och vilka åtgärder som har vidtagits.

Under ett par tillfällen till och med mars hade en socialsekreterare fört in uppgifter i en akt – i det digitaliserade Combine. Fallet handlar om öppenvård av barn. Men den 29 april upptäcktes att allt som hade skrivits in – uppenbarligen – har försvunnit.

I kontakter med Pulsen har det framkommit att det kan finnas fel systemet. Men hur information har kunnat försvinna är oklart. Klart är dock att även andra kommuner i Jönköpings län har haft problem med att information har försvunnit.

– Inom GGVV-området känner vi till felaktigheterna i varandras system. Och jag vet att även Värnamo kommun har varit på väg med en Lex Sarah-anmälan i ett fall, säger Lotta Damberg.

Nu ligger bollen hos Pulsen, att felsöka och ta reda på hur information har kunnat försvinna.

Socialförvaltningen – och socialnämnden – bedömer att det inträffade innebar en ”risk för missförhållande”. Vilket i sin tur hade kunnat leda till bedömningar och beslut som hade varit negativa för inblandade barn. Situationen gjorde att händelsen, på förslag från socialnämndens arbetsutskott och enligt beslut av socialnämnden, nu anmäls till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Lyckligtvis hade socialsekreteraren i det här fallet sina arbetsanteckningar sparade, som på nytt kunde läggas in i systemet. Och nu uppmanas förvaltningens samtliga användare av systemet att skriva ut viktiga arbetsdokument och beslut.

– Det här systemet skulle ha varit fullt implementerat i november, berättar socialnämndens ordförande Ann-Katrin Löfstedt.

Fakta: Lex Sarah

Är uppkallad efter undersköterskan Sarah Wägnert som 2006 anmälde missförhållanden på ett vårdhem i Solna. Lex är latin och ursprungligen namnet på normer (lagar) som tillkom genom folkbeslut. Finns med i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och innebär att yrkesverksamma inom bland annat äldreomsorg är skyldiga att rapportera missförhållanden. Huvudmannen för verksamheten ansvarar därefter för att vidta åtgärder och, om det är allvarligt, anmäla saken till IVO, inspektionen för vård och omsorg – enligt Lex Sarah.