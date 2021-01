Julia från Huskvarna gör succé i danska X-factor: ”Jag var inblandad i en historisk händelse”

Det är en lite hemlighetsfull Julia som JP/Jnytt når via telefon. Programmet har spelats in under hösten och hon får inte berätta hur det gick för henne i Danmarks största sångtävling. Men man kan ana på hennes framtoning att det har gått bra.

Tävlingen är uppdelad i olika grupper där Julia tävlar mot de som är 23 år och äldre. Elva deltagare kommer att sjunga sina bidrag för att tävla om en plats i ”5 chair challange” - vilket innebär att fem sångare går vidare till en semifinal.

Hur kändes det att vara med i X-factor?

— Det var jättekul. Det är lite av ett spektakel att vara med i en sådan här stor tv-produktion. Jag har varit intresserad att söka till ett sådant här program länge och nu tog jag chansen. Jag har varit lite tveksam till att söka förut eftersom man får en slags stämpel på sig, men den stämpeln går nog bort efter ett tag.

Var det nervöst?

— Ja, det var väldigt nervöst och det hände en grej som jag inte kan gå in på. Det är en historisk händelse som aldrig har hänt innan i programmet som jag var inblandad i.

Kan du ge en liten hint om vad som hände?

— Vi var inte så många deltagare kvar och det blev en duell mellan mig och en annan tjej. Vi fick kämpa om den sista...eeeh.

Oj. Nu försa du dig nästan?

— Nja (skratt). Jag får inte avslöja något, men jag kan säga att det blir en singoff.

Har du blivit X-factor-Julia med hela danska folket nu?

— Haha! Det börjar trilla in en del danska följare på Instagram så det känns lite skumt, men det är väldigt kul. På lördag ska jag faktiskt vara med via länk i tv-programmet ”Godmorgon Danmark” där jag ska bli intervjuad.

Julias familj tycker såklart det är roligt att hon är med i programmet och de fick äran att vara på plats när hon sjöng. De är vana att se Julia uppträda, men inte på det här sättet.

Hon har sjungit och uppträtt sedan barnsben. Det började hemma i vardagsrummet, där hon och hennes syster bjöd sina föräldrar på shower. Sedan följde aktiviteter med barnkören i Huskvarna och olika talangtävlingar – vilket gav blodad tand.

Sedan några år tillbaka bor Julia i Malmö och har pendlat till arbetet som sångerska på Wallmans Cirkusbygningen i Köpenhamn.

I somras tog hon beslutet att säga upp sig från krogshowerna i Danmark och satsar nu på sin egen artistkarriär. Under pandemin har hon ägnat mycket tid åt sitt låtskrivande i studion.

Hon har släppt flera låtar den senaste tiden, däribland en jullåt som är skriven av den framgångsrike låtskivaren Lasse Holm samt Bernard Löhr och Dille Diedricson.

Efter ett antal år i branschen är hon nu redo att ta nästa steg i karriären.

— Det här programmet ger mig en chans att synas och målet är att bli en stor nordisk sångerska. Drömmen är att vara med i svenska Melodifestivalen, men det kanske blir i Danmark istället. Man vet aldrig.

Tre av de fem deltagare som går vidare till ”5 chair challange” går sedan vidare till final där en vinnare av X-factor utses.

Frågan är om det är Julia Ingvarsson från Huskvarna som tar hem den vinsten?