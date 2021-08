JUST NU: Del av E4:an stängs av i södergående riktning under tisdagsnatten

Under tisdagskvällen stängs vägen av i sydlig riktning mellan A6 och Solåsen. Det gäller mellan klockan 20.00 på tisdagen till 06.00 på onsdagen och trafiken planeras att ledas om via Regementsgatan som går via A6-området och Ryhov.

– Den huvudsakliga anledningen handlar om att vi ska avetablera de barriärer som finns längs vägen. Dessutom ska planfräsning och förstärkning av mittvägsgrenen genomföras, säger Erik Muregård på trafikverket.

Under arbetet kan det även bildas en del köer.

– Vid de tiderna brukar det vara rätt lugnt i trafiken, men man kan nog förvänta sig lite köer, säger Erik Muregård.