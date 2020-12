JUST NU: Fortsatt högt tryck på covidvården i länet – tre nya dödsfall rapporterade

Av de tre personer som nu avlidit var en person i åldersgruppen 51-60 år och två var 81-90 år gamla, alla tre hade underliggande sjukdom, skriver Region Jönköpings län i sin uppdatering om coronaläget på länets sjukhus på tisdagen.

Antalet sjukhusvårdade covidpatienter är fortsatt 87 stycken, samma antal som under måndagen, vilket var en toppnotering hittills under pandemin. Då sju personer samtidigt har skrivits ut från sjukhus det senaste dygnet innebär det alltså att sju nya covidpatienter också har skrivits in.

På intensivvårdsavdelningarna har antalet patienter med covid-19 ökat från 14 på måndagen till 16 på tisdagen. En person intensivvårdas i en annan region.

I en intervju med JP/Jnytt på måndagen var regionrådet Rachel De Basso (S) till invånarna att följa restriktionerna för att smittspridningen ska minska.

– Vi är i ett oerhört allvarligt läge. Vi har 87 patienter som vårdas, det är en fruktansvärd siffra och ett ansträngt läge för personalen. Vår intensivvårdskapacitet är på högsta nivå. Det är inte hållbart i längden att det ser ut så här. Folk måste ta sitt solidariska ansvar och inte springa ute i handeln, sa Rachel De Basso som menar att allmänheten har ett jättestort ansvar för att minska smittspridningen.

– Man måste skydda sig själv och andra. Covid-19 är en samhällsfarlig och dödlig sjukdom, sa Rachel De Basso.

