Tre omgångar återstår av Superettan. J-Södra jagar en kvalplats till allsvenskan och kan under lördagen säkra den platsen. Tabelljumbon Ljungskile väntar på bortaplan. Det har under ett par veckors tid pratat om att planen på Skarsjövallen i Ljungskile inte är den bästa. Under lördagen har det regnat hela morgonen och dagen och planen är väldigt vattensjuk.

Vid 14-tiden togs beslutet att flytta matchen till Bravida Arena i Göteborg och med en matchstart klockan 17.