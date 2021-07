JUST NU: Singelolycka i centrala Jönköping – en person till sjukhus efter trädkrock

Strax efter klockan halv sex på söndagseftermiddagen larmades räddningstjänsten till Barnarpsgatan i centrala Jönköping.

– En personbil har kört in i ett av träden. Vägen är avstängd tillsvidare. Två personer befann sig i bilen, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Räddningsstyrkan är på plats och vägen är just nu avstängd. Trafiken leds om via Drottninggatan och det är just nu långa köer.

Vid 18:45 på söndagskvällen pågår fortfarande räddningstjänstens arbete på plats. Ambulansen har lämnat med en person.

– En person är förd till sjukhus med ambulans. Personen ska ha haft ett vaket tillstånd, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Det finns ännu ingen prognos på hur länge vägen kommer vara avstängd. Bilen kommer att behöva bärgas.

Fotnot: Texten kan uppdateras.