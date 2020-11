JUST NU: Spira ställer in alla föreställningar fram till årsskiftet

"Vi inser att det är läge att pausa", skriver kulturhuset i sina sociala medier.

Beslutet är fattat med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd för Jönköpings län, där befolkningen avråds från att delta i föreställningar och konserter fram till den 24 november. Nu går Kulturhuset ett steg längre och ställer in all verksamhet fram till nyår. Nästa föreställning blir Trettondagskonserteren "A night at the Opera" den 6 januari 2021.

– Det är ett ledsamt beslut att ta men nödvändigt att vi tar vårt ansvar i det läge som råder. Med en ökande smittspridning behöver vi alla göra allt vi kan för att stoppa den skenande kurvan, säger Ulrika Josefsson, tf verksamhetschef, i ett uttalande på hemsidan.

Kulturhuset Spiras restaurang kommer fortsatt att vara öppen, men all konferensverksamhet stoppas, liksom uthyrningen av lokaler till externa arrangörer.

Den som har köpt biljetter till föreställningar i november och december kan få pengarna tillbaka.