JUST NU: Stökigt på Öster – lastbil har kört fast vid Undergången • Tåg- och busstrafik har stoppats

Vid 09.42 larmades räddningstjänsten till Liljeholmen på Öster med anledning av att en lastbil kört fast vid undergången. På lastbilen fanns en kran, som gått emot bron och i samband med detta har det läckt ut cirka 50 liter hydraulolja.

– Så det var själva utsläppet vi åkte ut på så det inte åker ut i dagvattenbrunnar, säger räddningstjänstens ledningsoperatör och fortsätter:

– Bärgaren var på plats när vi fick larmet. Han skulle bärga men insåg att det var ett läckage. Så då larmade han oss, för man behöver ta hand om läckaget först.

Ingen person ska ha kommit till skada vid händelsen, uppger polisen.

– Det är inga personskador och kommunen är informerad om händelsen, det är vad som framgår hos oss, säger polisens vakthavande befäl Daniel Johansson.

Under räddningsarbetet kan det vara stor trafikpåverkan vid olycksplatsen. En skyddsansvarig från kommunen ska göra en inspektion av bron. Under tiden har all tågtrafik mellan Nässjö och Falköping på södra stambanan stoppats. Även busshållplatsen Cigarren har för tillfället stängts av.

Fotnot: Texten uppdateras