Kabes jätteresultat – dubblerar omsättningen efter ”hemester”-trenden: ”Marknaden är stark”

Under andra kvartalet av 2021 ökade Kabe sin omsättningen med 58 procent, till 965 miljoner kronor. Kabes vd och koncernchef Alf Ekström förklarar den positiva utvecklingen med att leveranserna av material har varit mer pålitliga än i fjol. Under samma period 2020 tvingades företaget stänga i två veckor på grund av bristfälliga leveranser.

– Sammantaget är det ett av de bättre resultaten och medarbetarna har gjort en fantastisk insats. Marknaden är stark, säger Alf Ekström.

Resultatet hänger samman med en hög produktionstakt och ökad effektivitet, menar han. Men en betydande förklaring till den dubblade omsättningen handlar om den stora efterfrågan på Kabes husvagnar och husbilar.

– Folk har valt husvagnar och husbilar för att hemestra under pandemin. När man semestrar så då bor man enskilt, lagar sin egen mat och behöver inte ha kontakt med så många andra personer och därför kanske många har valt att stanna i Sverige under semestern, säger Alf Ekström.

Kundernas ökade intresset märkte Kabe av redan under pandemins början 2020.

– Vi såg det väldigt tidigt, redan innan förra sommaren, att många fler än vanligt var intresserade av begagnade husvagnar och frågade efter de billigare modellerna hos våra återförsäljare, säger Alf Ekström.

Efterfrågan har sedan varit hög under hela pandemin. Alf Ekström berättar att företaget märkt av en hög efterfrågan på alla sorters husbilar och på begagnade och ”lite billigare” husvagnar.

Under pandemin har semester med boendena på hjul blivit ett sätt att undvika smittan och en möjlighet att skona klimatet, påpekar Alf Ekström också.

– Man har varit restriktiv för att sätta sig på ett flygplan. Jämfört med många andra semesteralternativ ger att semestra med husvagn eller husbil ett mindre klimatavtryck, säger Alf Ekström som vittnar om ett förändrat beteende.

– Tiden mellan att bestämma sig för en vagn eller bil och att köpa har förkortats. Många bestämmer sig fort.

För att hålla jämna steg med kunderna har Kabe ökat produktionstakten under våren och sommaren. Innan sommaren rapporterade JP/Jnytt att Kabe planerade att anställa 100 medarbetare och under andra kvartalet har 50 personer anställts. Planen är att anställa 50 fler medarbetare under hösten.

Trots investeringar i fabriken i Tenhult och den dubbla omsättningen vittnar Alf Ekström om fortsatta brister i materialleveranserna. Sedan pandemins utbrott har leveranserna från underleverantörerna varit bristfälliga.

– Medarbetarna har gjort en fantastisk insats. Pandemin har inneburit en annan typ av arbete.