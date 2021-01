Kända krögarduon förvandlar Brasseriet till ”drömkrog” – men Småländska kolonin försvinner

Det är historia som försvinner när Småländska kolonin läggs ner och istället blir nya lokaler för juristföretaget Qnister & Insatt som flyttar in under våren. Det enda som blir kvar, åtminstone tills vidare, är köket på Småländska kolonin.

Varför lägger ni ner Småländska kolonin?

– Det konceptet har aldrig varit bra i Jönköping. Vi har haft folk men det har varit svårt att driva en sådan verksamhet i Jönköping. Baren har gått bra under helgerna och med något äldre besökare. Men under onsdagskvällarna är det svårt att sälja cocktails i Jönköping, säger Per Samuelsson.

Lokalerna har varit stora, ytan är ungefär 600 kvadratmeter. Under hösten 2019 gick Småländska Kolonin riktigt bra enligt Per Samuelsson och krogen fick 21 poäng i Dagens Industris Weekendbilaga. Där hamnade kolonin bland de femtio bästa krogarna i landet och beskrevs som ”en ljuspunkt i novembermörket.”

Ändå vill ni lägga ner?

– Det var ett jättesvårt beslut. Vi har tyckt att det har varit roligt att driva kolonin. Och det är en bit historia som försvinner. Men det måste vara försvarbart och ekonomiskt och det kräver lite av Jönköpings invånare för att få ett sådant ställe att gå runt, säger Per Samuelsson.

Jönköping har blivit en krogtät stad men, säger Per Samuelsson, inte extremt kontinental. Därför funderar han och Jens Markult på en annan inriktning när Brasseriet ska göras om.

Exakt vad det ska bli vill Per Samuelsson ännu inte avslöja men det ska bli något som man inte tidigare har sett i Jönköping. En dubbelt så stor lokal som idag kräver utrymmen. Det finns inåt innergården och om inte de planerna går i lås går det att expandera ändå.

Per Samuelsson säger att göra om Brasseriet är något av en drömförvandling, att få bygga sin drömkrog.

– Vi ser Brasseriet som ett nytt skal som vi kan utforma till en spännande krog som vi hoppas kan tilltala väldigt många och som är öppen 365 dagar om året, säger Per Samuelsson.

Ni vågar satsa under pandemin?

– Vi räknar med att kunna öppna under hösten och då räknar vi med att vi ska kunna gå tillbaka till en normaldrift. I höstas hade vi en otrolig tur att vi öppnade kolonin och Brasseriet igen då nya restriktionerna kom. Det är tufft därute nu och stödet till restaurangägarna har inte kommit ännu. Så det finns de som undrar om de blir tvungna att belåna sina hus, säger Per Samuelsson.

Restaurang Tegel på Tändsticksområdet kommer krögarparet att driva vidare.

Mer om husets historia

Om väggarna kunde tala så skulle de berätta om varm choklad och bakelser när det fanns ett kafé på andra våningen som hette Västerport. Men redan 1971 öppnade Ida von Porats konditori i byggnaden. Fram till 1976 var det kafé där.

År 1978 öppnade Lars-Gunnar Castensson och Gunnar Edlund krogen Svarta Börsen i Västerports gamla lokaler.

År 1992 tog Sven Edelönn över verksamheten och 1997 tillkom ”Vardagsrummet för vuxna” på andra våningen.

Det var när Frank Barschamoun tog över krogen som den fick namnet ”Den Småländska kolonin” och i köket stod stjärnkocken Tommy Myllymäki.

Jens Markulf och Per Samuelsson tog över 2010.

Huset byggdes 1850 som bostadshus.

Källa: Göran Nell