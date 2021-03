Klart besked efter nya coronareglerna: Detta gäller nu om du ska äta på Asecs – bara ett ställe räknas som undantag

I måndags trädde Folkhälsomyndighetens nya restriktioner i kraft. Enligt Folkhälsomyndigheten ska serveringsställen som utgör en del av en handelsplats endast ta emot en person per bord, om inte restaurangen eller kaféet kan nås genom egna entréer. Det här skapar förvirring på Asecs, som har flera restauranger inne i köpcentret med egna entréer inne i köpcentret.

– Jag förstår att det har varit en viss förvirring då lagen togs fram snabbt, men nu har vi fått tillsynsvägledning av länsstyrelsen för de nya föreskrifterna, säger Lena Nordlund, miljöinspektör på Jönköpings kommun.

Eftersom Asecs räknas som en handelsplats och restaurangerna som serveringsställena som en del av handelsplatsen, gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det är alltså en person per bord som gäller. Men det finns undantag. Om serveringsstället har en egen entré ut från handelsplatsen och stänger sin entré in mot handelsplatsen, så räknas det som att den har en egen entré.

– På rak arm kommer jag bara på en verksamhet som har en öppning utifrån. Men det kan finnas fler, säger Lena Nordlund.

Ett exempel är kaféet vid entrén in mot Kaserngården. Kafeét har en uteservering med entré ut mot Kaserngården, om entrén in mot köpcentret stängs så omfattas de inte av restriktionen om en person per bord, utan kan ha fyra personer per bord.

Lena Nordlund berättar att de nu försöker jobba så snabbt som möjligt för att nå ut med information till berörda och till köpcentret.

– Vi kommer skicka ut informationsmaterial för att reda ut eventuella oklarheter, säger hon.

Lars Bröms, centrumchef på Asecs fick beskedet under tisdagseftermiddagen.

– Vi kommer nu gå ut till våra restauranger med att det är en person som gäller. Men det finns undantag i att man får ha barn med sig eller assistans om man har en funktionsnedsättning.

De som alltså har externa entréer kan klara sig, men de är få. Även Lars Bröms kan bara komma på kaféet vid Kaserngråden på rak arm.

– Det är bara de som har en egen entré utåt som jag kommer på nu,, säger han.