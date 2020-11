Bara 1 000 personer ur allmänheten får testas för covid-19 på länets vårdcentraler per dag. Vårdcentralerna har möjlighet att testa många fler än så, men på grund av de begränsade möjligheterna att analysera proverna har regionen satt ett maxtak.

På måndagsmorgonen sågs en lång bilkö på väg till Wetterhälsans drive in-provtagning på Elmia. Personer som tidningen har varit i kontakt med berättar att de kom dit redan när provtagningen öppnade på morgonen, men att de trots allt inte fick testa sig.

– Jag stod utanför grindarna till Wetterhälsans drop-in klockan åtta i morse, men fick inte göra något test. De sa att kvoten var fylld och att jag fick komma tillbaka i morgon, säger en person.

Mats Siljehult, verksamhetschef på Wetterhälsan, bekräftar bilden. Vårdcentralen är den enhet i södra Vätterbygden som får testa flest personer per dag (116), men enligt Siljehult hade de enkelt kunnat testa närmare det tredubbla om de hade fått. Han är frustrerad över regionens agerande.

– De gör inte sitt jobb, enligt min uppfattning. I pandemitider kan man inte säga ”vi har inte”, man måste säga ”vi skaffar”. Det betyder att tjänstemännen måste sätta sig i bilen åka till Uppsala, eller till Skövde eller vad det kan vara, för att förhandla med alternativa analysleverantörer, säger Mats Siljehult.

– Det är för dåligt. Regionen säger två saker samtidigt, det blir ett moment 22: ”Vi har en pandemi, testa dig om du har symtom” Och sen när man kommer dit: ”Vi har inte analyskapacitet”. Regionen måste tala med en tunga. Förlorad provtagning leder till problem i kvadrat: Vi hittar inte de sjuka, vi kan inte smittspåra, man kan varken hemkarantäna den sjuka eller dennes anhöriga.

Han säger att Wetterhälsan har kunnat utföra provtagning efter behov under hela hösten, det är först under de senaste veckorna som problemen med analys har uppkommit (se fakta nedan).

Anna J Henningsson, medicinsk ansvarig chef på Länssjukhuset Ryhovs mikrobiologilaboratorium, säger att den stora anledningen till att folk som vill testa sig inte får möjlighet just nu är att efterfrågan har ökat så mycket. Inom någon eller ett par dagar räknar regionen med att kunna öka kapaciteten.

– Vi jobbar aktivt med detta hela tiden. Det är viktigt att man, även om man har hög analyskapacitet, använder den på ett klokt sätt. Prioriteringsordningen finns tydligt uttalad från Folkhälsomyndigheten (FHM), säger Anna J Henningsson.

Hon säger att Region Jönköpings län testar mycket i förhållande till många andra regioner – ”vi ligger en bit över medel” – och att regionen under den senaste veckan har fått hjälp av FHM att utöka kapaciteten.

– Det handlar faktiskt nu om den sammantagna nationella kapaciteten, FHM jobbar med att fördela den på ett solidariskt sätt. En enskild region kan inte göra så mycket mer nu än vad vi gör.

Måste man begränsa provtagningen bara för att analyskapaciteten är begränsad?

– Man kan inte spara ett prov mer än i några dagar, då vågar vi inte lita på resultatet. Vi måste analysera medan de fortfarande är färska, säger Anna J Henningsson.

Wetterhälsans verksamhetschef är frustrerad och menar att regionen måste göra mer.

– Jag förstår absolut att man är frustrerad, de sitter ju i kläm.

Vad gör ni för att lösa detta?

– Dels har vi redan tidigare vidtagit åtgärder på vårt eget laboratorium, vi har anställt extra personal och infört längre arbetspass, men vi behöver ju upprätthålla annan diagnostik också. Dels har vi avtal med SVA och vi kommer även att ha avtal med ytterligare labb i landet som FHM hjälper till att förmedla. Men som jag sa ligger regionen väl till i jämförelse med andra regioner i landet, det är inte så att vi inte gör vårt jobb.

Fakta: Detta har hänt

Den 19 oktober meddelade regionen att provtagningen skulle begränsas på grund av förseningar hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Knappt två veckor senare, den 31 oktober, kom beskedet att allt fungerade igen och att provtagningen kunde fortsätta med full kapacitet.

– Vi arbetar med att ha ett större skyddsnät och vi tror att om någon annat händer så ska vi kunna täcka upp det, sa hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Jönköpings län, Mats Bojestig, då.

Samtidigt sa SVA till tidningen att det inte finns några garantier för att analysarbetet ska fortlöpa utan problem eftersom de komponenter som behövs för analyskiten är efterfrågade i hela världen. Den 4 november kom ett nytt besked om begränsningar på grund av tekniska problem hos SVA, som avhjälptes snabbt. De 1 400 tester som kan tas per dag just nu (varav 1 000 är avsedda för allmänheten via primärvården och 400 är avsedda för sjukvård och äldreomsorg) är regionens maxkapacitet – för tillfället. Under veckan hoppas man kunna öka kapaciteten och målet är att två tusen ska kunna testas dagligen, vilket bedöms vara vårdcentralernas kapacitet.