Kommunen sparar in på skolmaten – nu blir det mer hel- och halvfabrikat

Budgeten för 2021 som politikerna fastslog i höstas innehöll tuffa besparingar i alla verksamheter. För att klara den nya budgeten har kostenheten dragit ned på personal och i förlängningen ändrat menyn för förskolor, skolor och äldreomsorgen, något som SVT var först med att rapportera om.

— Kostnaden ökar varje år. Både personal och livsmedel. Då måste vi titta över hela vår budget så att det drabbar barnen och de äldre så lite som möjligt, säger Lena Bergström, kostchef på Habo kommun.

Kostenheten har två stora utgiftsposter. Den ena är personalen. Från centralköket lagas all den varma maten som skickas ut till förskola, skola och äldreomsorg.

— Jag bestämde att vi kan ta en halvtidstjänst från centralköket. Vilket innebär att det blir mindre händer i köket och att vi måste bli lite mer effektiva, säger Lena Bergström, kostchef.

Nästa stora tunga utgiftspost är livsmedel.

— Det första vi gjorde var att se över alla recept. Vilka maträtter är det som kostar mest i livsmedel. De dyra maträtterna kanske vi inte kan servera alls eller mer sällan, säger Lena Bergström, kostchef.

Till exempel kommer de att servera fiskpinnar istället för fiskfilé.

— Lagar vi mat till 1500 barn kan inte vi stå och steka och panera fisk själva. Den tiden har aldrig funnits utan då har vi valt att göra andra fiskrätter. Vi har tagit hem fiskfilé och gjort gratänger. Men en fiskgratäng är dyr och därför har jag sagt att vid några tillfällen får barnen färdigköpta fiskpanetter istället, säger Lena Bergström, kostchef.

Det innebär att de kommer servera mer hel- eller halvfabrikat.

— Men det är inte så att vi bara köper dem som är billigast utan vi ställer krav på de här fiskpanetterna, att det ska vara en viss grad fisk och en viss grad panad. Vi köper av bra kvalité, säger säger Lena Bergström, kostchef.

Föräldrar har reagerat på att kostenheten minskar på fisken från att servera fisk två gånger i veckan till en gång.

— En annan ändring i den här matsedeln är att vi ska ha ett vegetariskt alternativ om dagen. Det har inte med besparingarna att göra utan det är ett uppdrag från livsmedelsverket. Det innebär att vi får ha fisk en gång i veckan istället för två, säger säger Lena Bergström, kostchef.

För att spara pengar har Lena Bergström försökt byta ut vissa livsmedel mot andra likvärdiga livsmedel som är billigare. Det kan handla om en likartad produkt som säljs i en annan förpackning eller är fryst istället för färskt.

— Vi tittade över ingredienserna i varje recept. Vi kanske kunde använda strimlad kyckling istället för tärnad. För då var den kanske några kronor billigare i kilo. Det är fortfarande svensk kyckling som vi upphandlat med höga krav, säger säger Lena Bergström, kostchef.

Kostenheten har upphandlat en ganska fin sallad och grönsaksblandningar till äldreomsorgen, som de får på helgdagar. Innan har förskolorna fått använda sig av dem. Men nu sätter kostenheten stopp för det.

— Det kommer kanske inte bli den här variationen av sallad eller den här jättefina salladen på förskolan, men det kommer bli mycket grönsaker till maten, säger säger Lena Bergström, kostchef.

En annan vara kostenheten beslutat att dra ner på är frukten i förskolan. Innan fick de ungefär en frukt per dag per barn. Nu kommer de att få en halv frukt per barn per dag.

— Vi köper väldigt mycket frukt som periodvis är väldigt dyr. Vi får begränsa det också. Istället för att göra smoothie eller fruktsallad till mellanmål får de kanske hitta på något annat mellanmål till barnen.

Lena Bergström fortsätter:

— Vi försöker göra smarta val. Sådant som barnen eller kunden inte märker som ger en liten besparing. Jag anser att vi fortfarande har en bra kvalité och våra barn kommer troligen inte märka någon skillnad.

Tycker du att besparingarna är för tuffa?

— Det är jättesvårt för mig att säga. Först när jag fick se siffran tänkte jag “herregud”. Men om de beräkningar och besparingar vi har gjort nu kommer att räcka kan jag tycka att den här besparingen är hanterbar, säger Lena Bergström.

Lena Bergström poängterar att det inte är tänkt att barnen ska få hela sitt dagsbehov i skolan. Utan det är ett delat ansvar mellan skolan och föräldrarna. Vet man att barnen får mindre frukt och fisk, kan man laga mer av det hemma.

— Jag vill att barnen, föräldrar och pedagoger ska känna ett förtroende för oss. Vi som jobbar med detta varje dag och som är utbildade för detta vi vet att de fortfarande får väldigt bra mat. Jag vill att man ska känna sig trygg i att barnen får bra mat, säger Lena Bergström.

Kostenheten kollar även på matsalen inom äldreomsorgen.

— Det kan ju handla om att visa rätter kommer vi inte kunna servera lika ofta kanske. Vi kanske inte kommer ha lika fina desserter på veckorna. Det blir färre serveringar av fisk, säger Lena Bergström, kostchef.

Anledningen till besparingarna är kommunens satsningar i Kärnekulla där de kommer öppna en skola, förskola och idrottshall nästa år.

— Vi har en tight budget i botten. Ingen förvaltning har fått den budget man önskat. Vi utvecklar för att vi måste. Det är klart att det är stora investeringar för en liten kommun. Investeringarna är nödvändiga för att kunna leverera skola, vård och omsorg till invånarna, säger Susanne Wahlström (M), kommunalråd i Habo.

Vad vill du säga till oroliga föräldrar, anhöriga och äldre?

— Jag förstår och har all respekt för att man blir orolig för man vill sina barn och våra äldre det bästa. Jag har en stark tillit till vår kostchef att de gör rätt bedömning för att säkerställa näringsriktig och god mat, säger Susanne Wahlström (M), kommunalråd i Habo.