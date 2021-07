Kommunens satsning – här kan du låna sommarprylar i sommar: ”Paddleboards är ju det hetaste”

Under sommaren kan du prova allt från SUP till steggolf, eller varför inte krypa in i en mysig läshörna eller måla? Hos ”Fritidsknuten” på Hjortsjös badplats kan du låna alla möjliga sommarprylar – helt gratis.

– Paddleboards är ju det hetaste, så givetvis köpte vi två sådana, säger Camilla Clemén-Söderlund.