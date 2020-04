På torsdag öppnar The Harbor, Herencos innovationscenter, upp dörrarna och ställer företagsledare till förfogande för fri rådgivning till entreprenörer och företag i Jönköping. Initiativet fortsätter sedan varje fredag så länge behovet finns.

– Vi erbjuder företagare att matchas med företagsledare med erfarenhet av att leda i kris, som kan ge ärliga, konkreta råd och nya perspektiv. Rådgivningen är fri och sker både i The Harbors lokaler och via digitala mötesvägar, vi är inte mer än ett samtal eller en mail bort, säger Patrik Olderius, vd på The Harbor, i en kommentar.

På plats i The Harbors lokaler nu på torsdag finns bland annat Torbjörn Hammerth, vd på Vätterhem, Jerker Moodysson, vd och professor på Jönköping International Business School, Fridolf Eskilsson, vd på Jönköping Energi, och Carl Andersson, platschef på Atea.

Fler företagsledare som erbjuder fri rådgivning kommer att kopplas på framåt.

– Vi erbjuder ett kollektiv av ostressade hjärnor som är villiga att lyssna och sedan ge råd. Lösningen kan mycket väl ligga hos någon med bakgrund i en annan bransch än var verksamheten i fråga bedrivs, säger Patrik Olderius.