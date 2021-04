Krislägesavtalet har kostat över 30 miljoner för regionen: ”Räknar med att det blir mer”

Att pandemin slagit hårt mot Jönköpings län märks tydligt i FS-nämndens budget när man gjort en summering för februari månad. I månadsrapporten konstaterades det att resultatet till och med februari månad hamnat på en nettokostnad på 166 miljoner kronor för hela nämnden, vilket är en nettokostnadsutveckling på 10,2 procent.

Personalkostnaderna har under perioden legat på 170 miljoner kronor. Det innebär att personalkostnaderna stigit med 18,3 procent.

I december och januari gav regionen personalen som gick in och jobbade extra under jul- och nyårshelgerna en klumpsumma på 6 000 kronor extra. Det var innan man aktiverat krislägesavtalet och då man ville locka med något extra för att få personalen att gå in och jobba trots att många egentligen skulle ha varit lediga. Denna extra lönesatsning kostade regionen totalt 32 miljoner kronor.

Mer pengar kom det att bli. I januari aktiverades krislägesavtalet och då trycket på sjukvården var stort anvisades också många till avtalet. Bara under januari månad kostade krislägesavtalet regionen 34 miljoner kronor.

– Vi räknar med att det kommer att bli mer då vi ännu inte sett resultatet för februari, mars och april än. Utgifterna för januari månad fick vi reda på vid nämndsammanträdet den 30 mars och en månad senare kommer resultatet för februari, förklarar Rachel De Basso, (S), ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS).

Nettokostnaden för jour, komp och semester landade på 26 miljoner kronor under februari månad. Dessutom behövde sjukvården anställa fler årsarbetare under perioden för att klara av covidvården, och bara det kostade 24 miljoner kronor.

Till detta tillkommer löneavtalseffekterna på 30 miljoner kronor.

– Det är de ökade kostnader som uppkommit kring löneavtalet, förklarar Rachel De Basso.

Det är för tidigt att dra några slutsatser hur detta kommer påverka nämndens budget.

Efter två månader ligger FS-nämnden på en avvikelse mot budget på 6,9 procent och mycket drivs alltså av de kraftigt ökade lönekostnaderna till följd av pandemin.

– Det är för tidigt att dra några slutsatser hur detta kommer påverka nämndens budget. Vi får se hur det ser ut vid halvårsskiftet och vi följer utvecklingen. Men vi kommer inte att genomföra några besparingar under pandemin. Vi får också se hur mycket statsbidragen kan hjälpa till här, säger Rachel De Basso.

Hon trycker på vikten av att söka vård i tid, för både covid-19 och vanliga sjukdomar.

– Det primära uppdraget är att se till att invånarna får tillgång till vård och invånarna ska också känna en trygghet i att vården finns när de behöver den, oavsett om det rör sig om covidvård eller om de söker för andra sjukdomar, säger Rachel De Basso.

Under förra våren märktes en tydlig nedgång när det gällde att folk sökte vård för exempelvis stroke och hjärtinfarkter. Nu är signalerna att folk söker vård på akuten, men för sent.

– Min uppmaning är att man söker vård och att det är bättre att man gör det i en tidigare fas, säger Rachel De Basso.