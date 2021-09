Krögarduon i Vaggeryd öppnar för att sälja Spis: ”Drömmen är att hitta någon som vill satsa på det lokala”

När vi ställer nyckelfrågan, varför?, tittar krögarna på varandra och lämnar aningen kryptiska svar i retur.

– Huvudbudskapet är att vi nu är öppna för att sälja restaurangen. Men vi har ingen brådska, och det är viktigt att den som tar över har ambitionen och förmågan att fortsätta i samma anda som vi själva, säger Gustav.

Gustav och Jonas tog över restaurangen i augusti 2017. Det var nästan exakt fyra år efter att restaurangen bytte namn från Martini till Spis. Då hade Owe och Anne Gräsman bytt den dåvarande pizzaugnen mot en köksutrustning som lämpar sig bättre för svensk husmanskost. Det visade sig vara ett framgångsrecept som de nya krögarna fortsatte utveckla.

Hur har pandemin påverkat det här beslutet?

– Det har självklart varit en jobbig och utmanande tid – man kan säga att coronan har inneburit en stor mental utmaning, speciellt när intäkterna har dippat. Men vi har gjort allt för att klara oss undan ekonomiska problem; infört en delvis ändrad affärsmodell, samtidigt som Vaggerydsborna ställde upp på oss.

Många av de checkar som kommunen släppte till sina anställda i form av julklapp och gåvor har hamnat hos Spis, vilket de båda är tacksamma för.

Under pandemi-tiden har många av de gäster som normalt skulle ha satt sig vid ett dukat bord i restaurangen valt att gå över till avhämtning av sin mat – under lunchtid samt till fredagskvällarnas After Work. Det gjorde att krögarduon klarade sig med färre anställda samtidigt som de kunde jobba effektivt under den tid de tillbringade i restaurangen. Som extra bonus fick de också tillbringa mer tid med sina familjer.

– Men det är klart att vi har saknat pulsen och stämningen på fredagarnas After Work, då det brukade vara cirka 70 gäster på plats. Men nu är vi på god väg att nå dit igen, vilket känns väldigt positivt fortsätter duon.

Och, nej, pandemin var inte den gnista som tände tanken på att sälja.

– Från en av oss två fanns funderingar på att göra något annat redan före pandemin. Covid-19 innebar att vi bet ihop för att klara oss igenom det jobbiga tillsammans, säger Gustav.

Som det ser ut nu kommer en av dem att fortsätta inom restaurangbranschen, medan den andra satsar på en ny karriär.

Nu är frågan vem som ska bli nästa krögare.

– Drömmen är att hitta någon som vill satsa på det lokala och som kan utveckla verksamheten vidare, säger Gustav Glänneskog.

De är medvetna om att en försäljning kan ta lång tid, kanske flera år. Samtidigt känns det bra för dem att de nu kan börja prata om det – med anställda, kunder, vänner och bekanta. Att få med andra i processen.

– Oavsett tiden kommer vi att ge järnet till den dagen kommer, med hög service och god mat, säger Jonas Bergström.