Krögarprofilen blev sjuk i covid–19: ”Önskar inte ens min värsta ovän att drabbas av den här skiten”

Dagen före nyårsafton satt Johnny Lundberg, hans medarbetare och minoritetsägare Fredrik Brännström och personalen på restaurang El Gordo för att fira in det nya året i förväg. År 2020 med coronapandemin hade inte varit lätt. Visserligen gick restaurangen bättre under juli, augusti och september än året innan. Men november, säger Johnny Lundberg, slog fullständigt undan benen för oss. Det var då de nya restriktionerna kom. Restaurang Hemma tappade alla bokningar under november och december.

– Tack vare vår take-away-meny så gick ändå 2020 bättre än 2019, säger Johnny Lundberg.

Så det fanns lite att fira där på El Gordo. Men mitt i maten blev Johnny Lundberg uppringd av sin fru Gunilla som bad honom komma hem. Hon hade fått veta att hon hade covid–19 och Johnny skulle genast komma hem och sitta i karantän.

Medan hustrun Gunillas covidsmitta yttrade sig som en rejäl förkylning blev Johnny svårt sjuk efter ett par dagar. Han fick feber, frossa och hosta och blev så slut och orkeslös att Gunilla fick ringa efter ambulans en dag i början av januari.

Johnny, 60 år, hamnade på IVA direkt där de sövde ner honom. Eftersom det var fullt med patienter på avdelningen beslutade läkarna att skicka Johnny vidare till sjukhuset i Varberg eftersom han var den minst sjuke av patienterna som låg på IVA då.

Han minns inget av ambulansfärden och han har inte koll på hur länge han låg i Varberg.

– Jag hade svår ångest och ville inte sova och vägrade att ta sömntabletter, jag hade blivit livrädd efter Adam Alsing som dog i covid i våras, säger Johnny.

Hans fru och barn ringde till honom men Johnny kunde inte prata när han hade trakeostomi, en kanyl i en öppning i halsen för att han skulle få fria luftvägar.

– Ibland satte de in ett talrör i tracken och det fungerade så att jag kunde prata. Men jag orkade inte så länge.

Det var tufft att vakna upp i respirator, tufft att känna hur totalt orkeslös man har blivit och bara att resa sig upp ur sängen var en stor utmaning. Ändå gick hans tillfrisknande ovanligt bra och de sista dagarna var han tillbaka på länssjukhuset Ryhov. Den här gången på infektionsavdelningen.

För krögaren och kocken Johnny Lundberg blev maten på länssjukhuset ett glädjeämne.

– Det var riktigt fin husmanskost, säger Johnny.

Nu är han hemma, sjukskriven till den 15:e mars och försöker smälta det som har hänt. Att han som aldrig tidigare varit sjuk eller har några andra sjukdomar skulle drabbas så hårt. Att det känns som ett lotteri med covid, att vissa blir jättesjuka och att människor faktiskt dör.

– Jag önskar inte någon, inte ens min värsta ovän, att drabbas av den här skiten, säger Johnny Lundberg.

Han är fortfarande mycket trött. Kollegan Fredrik Brännström och kockarna sköter restaurang Hemma med den äran – men utmaningarna är fortfarande stora.

– Det är inte nattsvart men det är en oerhört mörk period. Tack och lov har vi så många gäster som hittat tillbaka till oss och vi passar på och investerar i en ny köksutrustning och lite till under pandemin, säger Johnny Lundberg som tränar hemma med att gå och sitta för att tänja ut lungorna för att bli frisk och komma tillbaka.