Kujtim Balas rådgivare: ”J-Södra försökte köpa ut honom”

Tidigare i år sparkade J-Södra sportchefen Kujtim Bala.

Föreningen ansåg att Bala hade brutit mot klubbens värderingar och ett fortsatt samarbete var omöjligt.

Kujtim Bala har inte gått att nå sedan han lämnade J-Södra men hans juridiska ombud Martin Klette sa till JP/Jnytt att han förmodligen kommer att rekommendera Kujtim Bala att ta ärendet vidare till Svenska Fotbollförbundets skiljenämnd.

Under onsdagen lämnades en så kallad påkallandeskrift in till förbundet som också har tillsatt en ordförande i skiljetvisten.

– Jag ska titta igenom det och se om det är något som behöver kompletteras, sedan ska motsidan yttra sig, säger Risto Stoorhöök som är ordförande i skiljetvisten.

Brukar det här ta lång tid?

– Nej, en eller några månader som mest.

Går beslutet att överklaga?

– Nej, inte normalt sett. Det ska vara något väldigt speciellt för att man ska kunna göra det.

Kujtim Balas rådgivare Martin Klette har valt att svara på JP/JNytts frågor via mejl.

Vad har ni skrivit i påkallandeskriften?

– Det är inget man brukar kommentera i detalj.

Vad vill ni uppnå med att driva det här vidare till förbundet?

– Ekonomisk kompensation och upprättelse för att Kujtim blev avskedad utan saklig grund. Man begär helt enkelt ersättning som att klubben hade respekterat avtalet plus ett allmänt skadestånd för kränkningen det innebär att bli avskedad utan saklig grund.

Hur ser du på era chanser att "vinna" den här tvisten?

– Det går inte att uttala sig om det med någon ”säkerhet”. Inom juridiken säger man att det är en sak att ”ha rätt” och en annan sak att ”få rätt”. Men vi hade ju inte gått vidare om chanserna var dåliga.

J-Södra verkar väldigt säkra och trygga med hur de har hanterat det här ärendet. Vad säger du om det?

– Det hör nog till att man verkar säker. I sådana här fall där det finns skriftligt bevis för att någon är avskedad så behöver man inte utreda detta och då blir det lite enklare för då behöver man ”bara” utreda om det förelegat saklig grund. Det är relativt höga krav på avtalsbrottet eller misskötsamheten från den anställdes sida för att man skall kunna bli avskedad och det är Jönköpings Södra som har den så kallade bevisbördan för detta.

Om ni skulle "vinna", vad är rimligt att förvänta sig för kompensation av J-Södra?

– Samma lön, bonusar och pensionsersättning som avtalet hade respekterats plus skadeståndet.

Vad är J-Södras argument till Kujtim för att de bröt kontraktet med honom?

– Det vill jag inte gå in på just nu men det känns ganska konstruerat och svagt måste jag säga. Jag får se om jag vill kommentera det senare i processen. Jönköpings Södra bör åtminstone först få avge sitt svaromål. Men hade J-Södra innerst inne trott att det hade förelegat saklig grund hade de inte försökt ”köpa ut” Kujtim under två-tre veckor som man gjorde. De har till och med lämnat skriftliga förslag på detta.