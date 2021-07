Kulturhuset öppnar upp dörrarna för evenemang igen: ”Vi är peppade”

Under tio månader har Kulturhuset inte kunnat anordna evenemanget "Nyfiken Scen" som vanligt på grund av pandemin. Men under fredagskvällen var det dags att bjuda in till musikunderhållning igen.

– Det är jättekul och det är många som är peppade, säger Ellienore Dahlstrand som är en av arrangörerna.

Många kulturentusiaster är på plats och för flera är det första evenemanget de besöker sedan pandemin startade. Zandra Knutsson och Dean Cox är på plats för att se sin dotter som ska uppträda med sitt band.

– Det är kul att ha något att se fram emot igen och det ska bli kul att lyssna på musiken, säger Zandra Knutsson.

Infantil heter bandet som öppnar hela evenemanget. Gruppen består av fem medlemmar som har spelat tillsammans sedan 2019. Tidigare har de mest anordnat egna spelningar och det här är första gången de har blivit tillfrågade att spela på ett större event.

– Vi har kanske haft runt tre spelningar tidigare och det är kul att få stå på scen igen, säger Maja Biels.

– Under pandemin har vi haft ett uppehåll så vi är väldigt taggade, fyller Natanael Tengblad i.

Johanna och Tim Wetterek flyttade nyligen till Jönköping. Tim har tidigare bott i stan och då var han ofta på Kulturhuset. Nu är han är glad över att vara tillbaka igen.

– Det är viktigt att ta tillvara på de sociala sammanhangen. Man blir ju deprimerad när man inte kan träffa människor, säger han.

–Jag har verkligen sett fram emot det här. Jag ser fram emot att äta god mat och lyssna på musik. Förhoppningsvis börjar fler evenemang komma tillbaka snart, säger Johanna Wetterek.

Asta Losdal är på Kulturhuset för att se sin kompis uppträda och hon är förväntansfull.

– Jag har inte varit här så mycket tidigare, men det är jätteroligt att sådana här evenemang har börjat anordnas igen, säger hon.

ZK Lindahl är volontär och har varit aktiv inom Kulturhuset i två år. ZK har både varit med och anordnat folkkök men också deltagit i konstverkstäder.

– Det var tråkigt att Kulturhuset stängde, även om det har varit nödvändigt. Jag har saknat det här och det är kul att det händer något här igen, säger ZK Lindahl.