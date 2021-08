Lämnade Elmia – här är toppchefens nya jobb: ”Känner stor tacksamhet över möjligheten”

Efter fem år som vd på det kommunala mässbolaget Elmia står Lotta Frenssen nu inför nya utmaningar.

I vinter tillträder hon sitt nya uppdrag som djursjukhuschef vid AniCura Djursjukhuset i Jönköping.

En koncern med stor potential och en stark ägarbild.

– Jag känner stor glädje och tacksamhet över möjligheten att få leda AniCura Jönköping. Djursjukvården befinner sig i en spännande fas där förmågan att utveckla, behålla och rekrytera personal är en nyckelfaktor. AniCura är en koncern med stor potential och en stark ägarbild, vilket tilltalar mig, säger Lotta Frenssen i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Att det nya djursjukhuset i Jönköping är ett av Europas finaste, och utstrålar både kvalitet och framtid gjorde förstås beslutet ännu enklare att fatta.

Företagets nuvarande vd, Ulrika Rosander, tillträder rollen som regionchef med övergripande ansvar för AniCura Väst där verksamheterna i Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län ingår.

– Jag är så glad att vi lyckats knyta Lotta Frenssen till AniCura. Med sin spännande bakgrund, erfarenhet och arbetskapacitet är jag säker på att Lotta är rätt för det här jobbet. Under rekryteringsprocessen har det blivit tydligt hur passionerat hon velat ha just den här tjänsten och jag ser framemot att få välkomna henne in i rollen, säger Ulrika Rosander i pressmeddelandet.

Läs mer: Lotta Frenssen avgår som vd för Elmia: ”Roligt uppdrag – men också extremt utmanande”