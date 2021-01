Lämnade J-Södra – klar för Tord

Adam Gemheden tillhörde J-Södras seniorlag under 2018 och 2019. Under 2020 spelade han inte men han var med och tränade med IK Tord under en period.

Nu står det klart att 20-åringen blir lila på riktigt. Han har nu kritat på ett kontrakt med Tord över kommande säsong.

– Adam som är användbar på flera positioner konkurrerar både i försvarslinjen samt på mittfältet. Känns väldigt glädjande att en av bygdens stora talanger väljer IK Tord för sin fortsatta utveckling, skriver klubben i ett pressmeddelande.