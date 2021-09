Långläsning: Filmaktuella Oasis – när arbetarklassen ännu dominerade popmusiken

Den 10 och 11 augusti 1996 ägde en av de största konserterna någonsin rum på det stora godset Knebworth i Hertfordshire i östra England. Under två kvällar samlades totalt en kvarts miljon fans för att se världens då största band, Manchesterkvintetten Oasis, uppträda.

Knebworth har sedan 70-talet varit en populär plats för enorma rockkonserter. Tvåhundratusen var i publiken när Rolling Stones spelade där 1976 och omkring lika många såg Led Zeppelin tre år senare och Queen 1986. Men ingen av dem lockade lika många som Oasis.

Bandets gitarrist och låtskrivare Noel Gallagher har i efterhand förklarat den gigantiska konserten med att populärkulturen medialt sett nådde en slags höjdpunkt för just 25 år sedan, internet hade ännu inte slagit igenom och musikkanalen MTV och pressen samlade de unga i en internationell kulturell gemenskap. Sedan skulle allting, som vi vet, splittras och polariseras.

Det finns en fantastisk tidig videoinspelning med Oasis i replokalen 1992. Sångaren Liam Gallagher tittar storögt, kärleksfullt och imponerat på sin storebror när denne spelar inledningen till Stone Roses debutsingel "Sally Cinnamon" (1987).

"Sent to me from heaven, Sally Cinnamon, you're my world..."

Man tänker sig först att Ian Brown sjunger om en kaneldoftande söt flicka, men nog visst är det drogerna han likt många andra Manchestersångare vid den tiden lovsjunger. Stone Roses var sin tids mest uppburna band. De kombinerade 60-talets klassiska gitarrpop med samtidens dansmusiks drogstinna rytmer och det självbetitlade debutalbumet hyllades av kritikern och sålde bra, de förväntades bli rockmusikens räddare och det stora amerikanska skivbolaget Geffen Records tänkte göra dem till ett nytt Beatles, eller åtminstone ett U2.

Så blev det inte, Stone Roses tappade bort tillfället och försvann in i en dimma av skivbolagsbråk, nedbrytande juridiska processer, våld och narkotikamissbruk. Initiativet låg nu inte längre i England utan Nirvana och andra så kallade amerikanska grungeband förde rockmusiken vidare mot en mörkare ton av självhat och desillusion.

Bröderna Gallagher tillbringade sina första år i Longsight i Manchester, en etniskt diversifierad underklasstadsdel som då liksom nu härjades av fattigdom, missmod och brutal gängkriminalitet. De var tillsammans med den äldsta brodern Paul söner till det katolska invandrarparet Peggy och Thomas Gallagher. Snart flyttade familjen vidare till den något mer välbeställda och katoliktäta arbetarklassförorten Burnage, men det gjorde inte tillvaron lättare för bröderna Gallagher. Thomas var svårt alkoholiserad och våldsam och en plåga för sin familj. Han skrämde och misshandlande sina söner så brutalt att både Paul och Noel började stamma. Till slut hade Peggy samlat tillräckligt mod och lämnade sin man tillsammans med sina söner 1976.

Noel har beskrivits av sin lillebror som den verkligt udda i familjen Gallagher. Han drog sig undan de andra och skolkade ideligen innan han till slut stängdes av från skolan efter att ha angripit en av sina lärare. Noel begick småbrott och fick problem med polisen och drogs så småningom också till favoritfotbollslaget Manchester Citys våldsamma huliganer. Bara 14 år gammal dömdes han villkorligt till sex månaders fängelse för att ha rånat en kvartersbutik.

För att få honom på andra tankar gav Peggy honom en gitarr och Noel började sitta och spela för sig själv i timmar. Sexton år gammal var han klistrad framför tv:n när Manchestergruppen The Smiths uppträdde med sin låt "This Charming Man" på det klassiska engelska hitlisteprogrammet "Top of the Pops" 1983. Precis som han själv var de fyra grabbarna i bandet barn till katolska irländska invandrare och mitt i 80-talets syntetiska prål och glamour sjöng sångare Stephen Patrick Morrissey med ett öppet hjärta om den unga brittiska arbetarklassens utsatthet, främlingskap och uppgivenhet, om drömmen om en annan värld, åtminstone en bortom molnen.

"There is another world. there is a better world, well, there must be..."

Noel älskade den tio år äldre Morrisseys svarthumoristiska texter, men kunde inte helt identifiera sig med denne "Manchesters Elvis Presley", den gänglige poppoeten med James Dean-lugg och vid beläsenhet. I stället fascinerades han av Johnny Marr, den Kieth Richards-liknande gitarristen, som med glittrande popriff fick sin elgitarr att låta som en hel symfoniorkester.

Noel började knega som byggjobbare, men råkade snart ut för en svår arbetsolycka som förstörde hans högra fot och han förpassades i stället till lagret. Det passade honom utmärkt, där kunde han ostörd spela hur mycket gitarr han ville och skrev flera kommande hits. Den konservativa premiärministern Margaret Thatchers stålbad av den brittiska ekonomin kom snart ifatt honom och under större delen av 80-talet drog Noel runt arbetslös, bodde i trånga hyresrum och knarkade för att fly en hopplös tillvaro.

Men så 1987 hör han Stone Roses "Sally Cinnamon". Bandet var lätt att älska, de såg ut precis som Noel själv och alla andra arbetarklassgrabbar i Manchester och deras drogromantiska blandning av Beatles, Stones och samtidens klubbmusik fångade precis det liv han själv och många andra unga i den förfallna industristaden levde.

Noel gick på audition för att bli sångare i gruppen Inspiral Carpets (mest kända för sin fina ballad "This is How it Feels" (1990) som rörande just skildrar våldet i Manchesters arbetarhem) som precis som Stone Roses kombinerade klassisk rockmusik med psykedeliska dansinfluenser. Han fick inte jobbet, men blev i stället erbjuden att bli bandets "roadie", att helt enkelt hjälpa till att släppa på och koppla in förstärkare och annan utrustning på turnéerna.

När Noel kom hem från Inspiral Carpets turné i USA 1991 visade det sig att hans lillebror hade blivit sångare i bandet The Rain. Liam var fem år yngre än sin storebror, men det hade inte skonat honom från faderns våld och den utsattheten som han sagt skadade honom på djupet. Långt senare skulle han ringa upp sin gamle far och hota med att krossa dennes ben om han någonsin såg honom igen. Likt sin bror ägnade sig Liam åt småbrott och var stökig i skolan, även om han aldrig helt stängdes av från den. Han var inblandad i åtskilliga våldshändelser och blev som tonåring själv svårt slagen med en hammare mot huvudet.

Liam började också älska musik och var en skicklig sångare, han lär ha sjungit "vackert som en fågel". Han älskade 60-talets Beatles och Kinks, 70-talets T-Rex och The Jam och sin samtids Stone Roses och The La's. Liam blev besatt av John Lennon och skämtade mycket om att han i själva verket, trots att han var åtta år när rocklegenden blev ihjälskjuten, skulle vara denne reinkarnerad. Men det var Madonna som fick honom att vilja bli popstjärna, när han hörde hennes monsterhit "Like a Virgin" (1984) förändrades hans liv.

Liam erbjöd först sin storebror att bli Rains manager, men Noel tyckte att de var så dåliga att han hellre ville bli bandets gitarrist, ende låtskrivare och konstnärlige ledare. Då spelade de som många andra Manchestergrupper en dansinfluerad rockmusik, fast sämre och inte med samma sväng. Noel visste att han hade skrivit tillräckligt bra låtar för att göra dem till stjärnor, men ändrade hela sättet som gruppen framförde musiken på. Han skalade ner allt till det allra enklaste och sobra, basisten Paul McGuigan fick bara lira grundtonerna, kompgitarristen Paul "Bonehead" Arthurs endast raka ackord och den redan begränsade trummisen Tony McCarroll fick hålla sig till de enklaste takterna. Förstärkarna skruvades upp till max för att få så mycket distorsion som möjligt, Noel ville att de skulle låta som en ostoppbar kraft. Det blev de också och han kom att internt i gruppen kallas "The Chief", "hövdingen".

Beatles manager George Martin har utnämnt Noel till sin generations bästa låtskrivare. Hans genialitet ligger i att han var lika influerad av dansmusiken som alla andra i samtiden, men han integrerade den och lät den blir en mer subtil del av sina på ytan klassiska rockkompositioner. Dessutom skrev han raka och lättsjungna refränger, perfekta att skandera tillsammans på läktaren eller puben. Det är därför Noels rocklåtar också blev så otroligt framgångsrika under det annars så dansmusikglada 90-talet.

Liam insisterade på att gruppen skulle byta namn till "Oasis" efter att han sett att Inspiral Carpets skulle spela på resorten Oasis Leisure Centre i Swindon, och så blev det. De blev raskt ett turnerande band och spelade in flera demos.

Ett par år efter bildandet fick de möjlighet att spela på klubben King Tu's Wah Wah Hut i skotska Glasgow. När de väl kom dit visade det sig att de inte fanns med på spellistan, men de lyckades tjata till sig 20 minuter scentid. Gud eller ödet hade fört dit den skotske skivbolagsbossen Alan McGee som skulle se sitt mindre framgångsrika band 18 Wheeler spela där samma kväll. McGee var sprungen ut det rena 70-talets punkrörelse och hade 1983 startat sitt skivbolag Creation som i punkens anda försökte utmana de kommersiella krafterna i musiklivet med ny och innovativ pop- och rockmusik. Det hade han också lyckats med.

Creation hade gett ut skotska band som The Jesus and Mary Chain, Primal Scream och Teenage Fanclub, Oxfordstudenterna i engelska Ride och inte minst irländarna i My Bloody Valentine. Trots bolagets enorma kommersiella framgångar och hitlåtar, hade de senare närmast ruinerat McGee med en långdragen skivinspelning som tog åratal och kostade miljoner. My Bloody Valentines drömska platta "Loveless" (1991) kom att förändra vår förståelse av vad popmusik är, men det hjälpte inte Creation ur dess finansiella knipa.

När McGee får se Oasis förstår han att de är något helt annat. De är den gyllene formeln, fem enkla arbetargrabbar från norra England som på en och samma gång inkarnerade Beatles popmelodier, Stones rockattityd och Sex Pistols punkenergi. Liam var den ultimate frontmannen, naturligt snygg i sin Lennon-frisyr och kaxig med en härlig "bad boy"-attityd, medan Noel var det drivna låtskrivargeniet med en briljerande intelligens under den tjocka Paul McCartney-kalufsen. Han erbjöd ett kontrakt för sex fullängdsalbum på stående fot, där och då, samma kväll. Creation skulle ge ut Oasis på den engelska och europeiska marknaden, det stora skivbolaget Sony var inte sena med att förstå vad som var på gång och säkrade deras utgivning i Nordamerika.

Bandets första singel "Supersonic" släpptes i april 1994. Den fick en hyfsad placering på Englandslistan, men inte blev inte en stor hit. Låten skrevs och spelades in på en och samma dag, själva gitarriffet som den bygger på lattjade Noel fram under sömnlös nätter klockan tre på morgonen. Sången har ett rakt och enkelt budskap om att sträva efter att vara sig själv, tro på sin grej och ta för sig av rocklivets goda, det vill säga autograferna, spriten, bilarna, drogerna och kvinnorna. I "Supersonic" hör vi Sex Pistols energi och attityd, Smiths självutlämnande klassmedvetenhet och Stone Roses dansade melodier i en enda låt. Med tiden har "Supersonic" blivit alltmer populär och hela tiden sålts i fler exemplar, den är också Noels egen favorit.

Den följdes upp med den betydligt mer kommersiellt framgångsrika "Shakermaker", en lekfull bluesrockdänga som återskapar Noels barndom. "Shaker Maker" var en leksak som var populär under 70-talet, ett slags former för att skapa egna lerfigurer i och det tecknade barnprogrammet "Mr. Benn" (1972–1972) nämns och låten refererar till rockgruppen Cockney Rebels hit "Mr. Soft" (1974) och punkrockarna The Jams sång "Mr. Clean" (1978). Noel lånar eller stjäl fritt ur pophistorien, versens melodi är densamma som Roger Cooks och Roger Greenaways hit "I'd Like to Teach the World to Sing (In Perfect Harmony)" (1971). Med tanke på låtens popularitet blev Oasis förstås stämda för plagiat och fick betala miljontals kronor i skadestånd.

"Live Forever" blev Oasis tredje singel och nådde femte platsen på Englandslistan. Den är hör till Noels bästa och mest intelligenta sånger, det är Liams favorit och den låt som fick McGee att övertygas om gruppens storhet. Mycket inspirerad av Rolling Stones "Shine a Light" (1972) tillägnade Noel den sin älskade mamma Peggy och lät den bli en optimistisk antites och ett svar på tidens grungebands inbundna självförakt och svårmod. Noel ville ge den redan brutna brittiska ungdomen något annat än amerikanernas dödslängtan och destruktivitet, en tror på framtiden och sig själva, en känsla av att varje morgon vakna till ett liv fullt av möjligheter och äventyr.

"Maybe I will never be all the things that I wanna be

Now is not the time to cry, now's the time to find out why

I think you're the same as me, we see things they'll never see

You and I are gonna live forever..."

"Live Forever" är enkel i sin struktur, melodin består bara av några få toner, men det är också det som ger den en ändlös känsla, det är som om den kan sjungas i en evighet.

"We're gonna live forever...."

De tre singlarna följdes av plattan "Definitely Maybe" (1994), det snabbaste säljande debutalbumet i brittisk pophistoria som i dag sålt i över 15 miljoner exemplar. Kritikerna och lyssnarna älskade dess orädda optimism och den självsäkerhet som stod i kontrast till den ambivalenta titeln. "Definitely Maybe" och den omnämnas numera bland de bästa rockskivorna någonsin och ett mästerprov för Noel som klassisk popkompositör.

Inspelningen drog ut på tiden och banden var hela tiden missnöjda med hur de lät på skiva, alldeles för svagt och rent. Samtidigt kostade det redan konkursmässiga Creation tusentals kronor för varje förlorad inspelningsdag. Snart kopplades den inte alls särskilt rutinerade producenten Owen Morris in i projektet, fick fria händer och skapade magi. Han renodlade inspelningarna så att musiken lät så lik Oasis liveframträdanden som möjligt med dess drivna motorsågsvassa gitarrer och lät bakgrundsljud från studion vara med för att få det att låta naturligt. Samtidigt lät han McCarrolls trummor släpa efter lite vilket frigjorde det rytmiska danselementet i Noels kompositioner och komprimerade hela ljudbilden så att den blev mer kompakt och kraftfull än vad tidens lyssnare var vana vid.

"Definitely Maybe" låter som en härlig urspårad blandning av glamrock, punk och psykedelisk rock framförd med närmst övermodig kraft av ett gäng nordengelska råskinn. Musiken är ännu skrämmande ungdomligt levande och beroendeframkallande.

Inledningsspåret "Rock'n'roll Star" sa allt det Noel ville säga, en sång om kvällen då han tar klivet från att vara en vanlig arbetargrabb till att bli rockstjärna. Hitsingeln "Cigarettes and Alcohol" var Noels hymn till den unga brittiska arbetarklassen om flykten till spriten, tobaken och narkotikan från en meningslös tillvaro. Noel lånade dess bärande arketypiska bluesriff från glamrockarna T-Rex "Get It On" (1971) och gamla rock'n'roll-klassiker som Chuck Berrys "Little Queenie" (1959) och Eddie Cochrans "C'mon Everybody" (1960). Det var också det rakaste någon då uttryckt på 25 år om det dåvarande Englands samhällsutveckling.

"Is it worth the aggravation to find yourself a job when there's nothing worth working for?

It's a crazy situation, but all I need are cigarettes and alcohol

You could wait for a lifetime to spend your days in the sunshine

You might as well do the white line

'Cause when it comes on top you gotta make it happen..."

Men bandets hedonistiska livsstil kom snart ifatt dem. Oasis spelningar hade tidigt omgivits av våld, Smiths-gitarristen Marr har berättat att han lånade ut en fin gammal Gibson Les Paul-gitarr från tidigt 60-tal till Noel som i sin tur använde den till att slå in skallen på uppretade belackare under konserterna.

När bandet någon månad efter skivdebuten spelade i Los Angeles började en kokain- och alkoholstinn Liam häckla den amerikanska publiken och kastade en tamburin i huvudet på sin bror. Spänningen mellan dem skulle bli ett växande och i längden ohållbart problem för gruppen. Liam beundrade sin storebror som låtskrivare och betraktade honom som lika begåvad som Lennon/McCartney, men hade också svårt för att denne skulle bestämma allt. Noel var i sin tur avundsjuk på sin yngre och mycket snyggare lillebror som fick all uppmärksamhet och stjärnglans.

Med ett jack i huvudet bestämde sig Noel för att lämna gruppen och skrev samma kväll den vackra balladen "Talk Tonight" om händelsen. Creation lyckades övertyga honom om att fortsätta i bandet som var på väg att bli störst i världen.

Nästa singelsläpp efter debutplattan var "Whatever" som släpptes till julen 1994 och blev Oasis stora genombrott i många länder, däribland Sverige. Den över sex minuter långa låten och spelades in tillsammans med stråkorkestern London Session Orchestra. Noel lånade nu friskt av Neil Innes pophit "How Sweet to Be an Idiot" (1973) något som Oasis givetvis också stämdes för.

Noels och Liams strävan var hela tiden att göra deras nordengelska arbetarklasserfarenhet till en universell angelägenhet, eller att sälja miljontals skivor och få alla världens människor att förstå och sjunga med i deras sånger. Det var definitivt det som hände med deras andra album "(What's the Story) Morning Glory" (1995) som med sina 23 miljoner sålda exemplar är en av de kommersiellt mest framgångsrika skivorna i musikhistorien.

Den första singeln från den kommande skivan var "Some Might Say", en slags kampsång för det som kom att kallas "britpop" och "Cool Britannia", en popkulturell ungdomsrörelse som gjöt nytt livsmod bland Englands unga och hopp om en bättre framtid. Låten bedöms direkt ha påverkat de lokala och regionala valen samma år, konservativa Tories tidigare järnhårda grepp om Storbritannien bröts och en ny generation engelsmän röstade för ett nytt Labour.

"Some might say they don't believe in heaven,

go and tell it to the man who lives in hell

Some might say you get what you've been given,

if you don't get yours I won't get mine as well

Some might say we will find a brighter day..."

Liam sjöng hårt sammanbitet och starkt med största trovärdighet och "Some Might Say" blev Oasis första Englandsetta. Det var den sista inspelningen McCarroll medverkade på, bröderna Gallagher kastade ut honom därför att han musikaliskt helt enkelt inte höll måttet och han ersattes av Allan White på rekommendation av Jam-sångaren och rocklegenden Paul Weller. White hade utvecklat en stil influerad av Beatles Ringo Starr och The Whos Keith Moon, han omtalas i dag som en av de bästa brittiska rocktrummisarna någonsin och kom att betyda mycket för Oasis kommande framgångar.

Under den här perioden åtnjöt brittiska rockband stor framgång både på hemmaplan och internationellt, grupper som Suede, Pulp, Elastica och Supergrass erövrade hitlistorna. Oasis var störst, men deras stora rival Blur hade haft stora framgångar redan tidigare och var dem i hasorna. Blur var allt det Oasis inte var, fyra smarta och välutbildade grabbar från London som vände sig direkt till medel- och överklassungdomar med deras postmodernt intelligenta och ironiska musik.

Ordstrider uppstod mellan grupperna i medierna och snart var det dags att låta publiken avgöra vilket av bandet som var bäst och kanske viktigast, mest brittiskt. I det störa hitlistekriget sedan Beatles och Rolling Stones gjorde upp på 60-talet skulle nu Blur och Oasis släppa sina singlar på samma dag. Blurs låt "Country House", en högst medelklassig humoristisk sång om att lämna stressen i storstaden för huset på landet med en musikvideo regisserad av stjärnkonstnären Damien Hirst, stod emot Oasis "Roll with It", en rak rockdänga om att vara sig själv (det vill säga arbetarklass). "Country House" blev Blurs första Englandsetta och sålde i 274 000 exemplar mot de 216 000 "Roll with It" sålde.

Det blev en stor seger för Blur, men efterhand har det stått klart att gruppens skivbolag pressade ner priset på "Country House" till halva priset för "Roll with It" och att det mindre bolaget Creation hade problem med att registrera all försäljning. Noel och Liam tog det med en axelryckning, Blurs album "The Great Escape" (1995) skulle inte sälja ens en tiondel så mycket som "(Whats's the Story) Morning Glory", Blur vann slaget, men Oasis krossade dem fullständigt i kriget.

Om "Roll with It" var en ganska svag singel fanns andra spår på skivan som skulle blir rockhistoriska. "Wonderwall" är förmodligen den Oasis-låt som i princip alla har hört. Titeln inspirerades av Beatlesgitarristen George Harrisons första soloalbum "Wonderwall Music" (1968) och låten handlar om att bli räddad från sig själv av sin älskade. "Wonderwall" förkroppsligar essensen i Noels låtskrivande, den framförs som en klassisk ballad med akustiska gitarrer och stråkar men till Allan Whites vispande danstakt och en pianoslinga som låter som en loop i samtida klubbmusik. Det är utöver den fina melodin skälet till att den alltjämt skrålas över allt världen över.

England- och Sverigeettan "Don't Look Back in Anger" var den första singeln Noel själv sjöng och i kontrast till Liams vasst genomträngande rockpipa sjunger han själv lidelsefullt sårbart och utlämnande. I takt med att broderns dryckes- och narkotikavanor och allmänna lathet blev allt värre hade Noel alltmer börjat sjunga gruppens låtar på konserter och tv-framträdanden. Låtens inledning är den samma som på Lennons hit "Imagine" (1971) och påminner om David Bowies "All the Young Dudes" (1972), men bygger egentligen som så mycket annan popmusik på ackordgången i den tyske kompositören Johann Pachelbels "Kanon i D-dur" från 1680. Den handlar om att inte förargas av det som hände igår utan att blicka mot framtiden och gå vidare. Noel visste att han hade skrivit en modern klassiker, men hade aldrig kunnat föreställa sig att den skulle bli populär att framföra på bröllop och begravningar världen över.

Den storslagna psykedeliska "Champagne Supernova" släpptes endast som singel i USA och det med stor framgång. Det är en ödesmättad sång, den handlar om tron på rockmusiken och hur den för eller senare gör dig besviken. Själv hade Noel satt sin tilltro till den brittiska punkens giganter Sex Pistols och The Clash, men när 70-talet närmade sig sitt slut hade revolutionen ändå inte kommit. Den fantastiska popscen som Manchesters arbetarungar skapade under 80-talet dog ut och lämnade Oasis ensamma kvar att bära dess hoppfulla mission. Noel stöttade också öppet Labourledaren Tony Blairs valkampanj 1997, men skulle efterhand känna sig utnyttjad av det politiska etablissemanget.

När Oasis spelar för en kvarts miljon unga britter i Knebworth 1996 är de det största bandet i Englands pophistoria sedan Beatles och bröderna Gallaghers ansikten pryder alla världens tidningsomslag. Förväntningarna på den nya skivan "Be Here Now" (1997) var astronomiska, den skulle bli höjdpunkten för hela den brittiska musikvåg som svallade fram över listorna på 90-talet.

Även om albumet blev det snabbast säljande i engelsk pophistoria blev "Be Here Now" en enorm besvikelse. Inledningsvis sålde det bra och de första recensionerna var positiva, men snart svalnade hypen och det började granskas med mer kritiska öron. Oasis var nu så höga på kokain att de svävat bort från sina trygga arbetarrötter, omgivna av supermodeller som Kate Moss och stjärnskådespelare som Johnny Depp, ville de bara tjäna massor med pengar. Noel lade gitarrspår på gitarrspår för att få en så överväldigande kolossal ljudbild som möjligt, men det resulterade bara i det lät övermodigt grandiost.

Liam tycks vara den ende som verkligen tycker om plattan och även om den är svårlyssnad och tråkig finns det åtminstone något enstaka fantastiskt spår på den. "Stand by Me" är en av Noels vackraste sånger. Titeln är den samma som för amerikanen Ben E. Kings spiritualdoftande hit från 1961 och är en kärleksförklaring till mamma Peggy och bröderna Paul och Liam, att ha förtröstan i familjen, att alltid hålla ihop.

Därefter skulle Oasis likväl fortsätta att vara ett av världens största band fram till det splittrades 2009 med många skivor sålda och turnéer över hela världen. De många bråken mellan bröderna Gallagher skulle till slut få dem att tröttna på varandra och de lär inte längre ha någon kontakt utöver rent juridiska förbindelser.

Noel lämnade bandet och sa att ha aldrig mer ville spela med sin bror, "inte ens om det kunde rädda alla världens svältande barn", slog han fast. På egen hand har han nått framgångar med sin grupp Noel's High Flying Birds och åtnjuter alltjämt stjärnglansen som en av de bästa popkompositörerna någonsin. Noel har även fortsatt att uttala sig politiskt och motsatte sig bland annat Brexit, men har också konstaterat att brittiska politiker, oavsett färg, har fortsatt Margaret Thatchers projekt att krossa den engelska arbetarklassen.

Liam har varit mer angelägen om att återbilda Oasis, men har också varit framgångsrik med sin grupp Beady Eye och sedan som soloartist. Hans privatliv har varit en räcka av havererade äktenskap, otrohetsaffärer och han har fortsatt med sina kontroversiella och hotfulla uttalanden. Politiskt sett har Liam närmat sig den gröna rörelsen och hör till Greta Thunbergs stora beundrare.

Nu har Jake Scotts (son till den legendariske brittiske filmregissören Ridley Scott) dokumentär "Oasis Knebworth 1996" Sverigepremiär, en film som genom konserterna i Knebworth och genom olika intervjuer försöker förstå fenomenet Oasis och det som omgav dem när de var världens största band.